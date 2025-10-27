Amaia Montero y Eva Amaral se convertirán el próximo año en las 'reinas' del multiusos coruñés

La Oreja de Van Gogh Instagram de LODVG

Desde que se inauguró en 1991, el Coliseum se ha convertido en el lugar de reunión por excelencia para que los coruñeses disfruten de algunos de los grandes nombres de la música. Desde aquel año, hay un artista que se ha convertido en el predilecto de A Coruña, Joaquín Sabina, como bien atestiguan os 14 conciertos que ha ofrecido desde que pisara por primera el multitusos en octubre de 1992, hasta el pasado septiembre, cuando regresó, por partida doble, para decir 'Hola y adiós' a los coruñeses.

Alejandro Sanz (con 12 conciertos), Melendi (con 10 y el privilegio de ser el único artista que ha cantado tres noches seguidas en el recinto), Fito & Fitipaldis (con 8, el último dentro de un mes cuando presenten 'El monte de los aullidos') y Estopa (con siete actuaciones) completan un top-5 al que se unirá, por primera vez, una mujer el próximo año 2026.

Siete veces

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh después de 18 años ha hecho volar las entradas para la primera gira de la banda con ella como voz tras la marcha de Leire Martínez. Y A Coruña no ha sido menos: las entradas para el concierto del 11 de septiembre de 2026 se despacharon en apenas dos horas, obligando a disponer una segunda fecha, el 12.

De este modo, la banda donostiarra se subirá al escenario del recinto de Alfonso Molina por quinta y sexta vez, igualando a Serrat. Y las seis con Amaia como vocalista.

La banda se formó en el 96 y obtuvo un éxito inmediato. En el 99 ya se subieron por primera vez a las tablas del Coliseum con su primer disco, ‘Dile al sol’. Poco después publican ‘El viaje de Copperpot’ y regresan al multiusos en 2001, y de nuevo en 2003 con ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’. En 2006 daban en el Coliseum su último concierto en A Coruña antes de que Amaia Montero dejase la banda en 2007.

Así, igualará a Serrat en 2026, pero es que Amaia, ya en solitario, actuó una vez más en el Coliseum en 2009. Tras la separación de La Oreja de Van Gogh publicó su primer disco en solitario, ‘Amaia Montero’, con el que recaló en el multiusos. Por lo que con su regreso al grupo y la gira del próximo año se convertirá en la mujer que más veces ha capitaneado una noche musical en el recinto coruñés desde su inauguración (siete en total, igualando a Estopa en el top-5).

La segunda, desde Zaragoza

Pero en 2026 habrá otra formación, Amaral, que se quedará cerca de esa cifra. Hace apenas unos días, el dúo maño anunció que en febrero de 2026 volverán al Coliseum para presentar su último disco, 'Dolce vita'. Lo hacen casi 21 años después de la primera vez que Eva Amaral y Juan Aguirre se subieran a ese mismo escenario, en agosto de 2005, unos meses después de haber publicado 'Pájaros en la cabeza'.

2008, 2012 (El año que presentaban 'Hacia lo salvaje', el disco en el que cantaban a 'Riazor'), 2017 y, por última vez hasta la fecha, 2019, fueron los años en los que volvieron a pisar el Coliseum, por lo que el próximo febrero será la sexta vez que Amaral hagan disfrutar al público herculino.

Completando el top

Montero y Amaral se convertirán así en las 'reinas' del multiusos coruñés, pero, ¿qué otras mujeres han repetido con cierta frecuencia en el Coliseum?

Porque aunque hasta ahora han sido minoría, alguna de ellas ha repetido no pocas veces en uno de los mayores escenarios de la ciudad. Es el caso de Malú, Mónica Naranjo o Luz Casal, que han cantado hasta en cuatro ocasiones en el Coliseum.

Por detrás solo las sigue Aitana, que el próximo verano se subirá por tercera vez en solitario al escenario del recinto de Alfonso Molina, que ya conquistó en 2019 y 2021. Aunque también se podría decir que es la cuarta vez que actúa allí, ya que se estrenó en el Coliseum en 2018, en el marco de la gira de 'Operación Triunfo' de la que formó parte aquel año.