A Coruña

Un conductor da positivo en alcohol tras salirse de la vía en Alfonso Molina

El accidente ocurrió a primera hora de este domingo a la altura de la gasolinera Repsol más cercana al centro de A Coruña

Dani Sánchez
26/10/2025 10:15
Accidente en Alfonso Molina
El accidente que se produjo este domingo en Alfonso Molina
Javier Alborés

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de esta mañana en dirección salida en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña. 

Accidente en la AP-9 en Cecebre

Retenciones para llegar a A Coruña por el accidente de una furgoneta en la AP-9

Ocurrió pasadas las 07.59 horas, cuando un hombre de 32 años perdió el control del vehículo e impactó contra la mediana de la avenida, a la altura de la gasolinera Repsol más cercana al centro de la ciudad, en la ronda de estaciones. En el suceso no se vieron implicados más vehículos. 

Accidente en Alfonso Molina
La grúa retira el coche accidentado
Javier Alborés

El conductor, por su parte, tuvo que ser trasladado por el 061 al Chuac en estado leve por heridas en la cara. Tras ser atendido por la ambulancia, dio positivo en la prueba de alcohol en sangre, según han podido confirmar fuentes policiales. 

Coche volcado en Alfonso Molina

Vuelca un coche en Alfonso Molina a la salida de la autopista

En cuanto a la circulación, permanecieron cortados el carril del medio y el de la derecha durante una hora.

