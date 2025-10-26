El accidente que se produjo este domingo en Alfonso Molina Javier Alborés

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de esta mañana en dirección salida en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña.

Ocurrió pasadas las 07.59 horas, cuando un hombre de 32 años perdió el control del vehículo e impactó contra la mediana de la avenida, a la altura de la gasolinera Repsol más cercana al centro de la ciudad, en la ronda de estaciones. En el suceso no se vieron implicados más vehículos.

La grúa retira el coche accidentado

El conductor, por su parte, tuvo que ser trasladado por el 061 al Chuac en estado leve por heridas en la cara. Tras ser atendido por la ambulancia, dio positivo en la prueba de alcohol en sangre, según han podido confirmar fuentes policiales.

En cuanto a la circulación, permanecieron cortados el carril del medio y el de la derecha durante una hora.