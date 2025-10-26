Tráfico activa este lunes en Galicia un plan de vigilancia de neumáticos y luces

Control de la Guardia Civil de Tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia activarán este lunes un Plan de Vigilancia Especial de neumáticos y luces de los vehículos coincidiendo con el cambio de hora y el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

El plan tiene como objetivo reforzar el mensaje de la necesidad de revisar el estado de los neumáticos de los vehículos para garantizar la adherencia, y de las luces para ver y ser vistos por el resto de usuarios de la vía, explica la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia prestarán especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de estos dos elementos de seguridad del vehículo.

Los paneles de mensajería variable de la red de carreteras también avisarán de este refuerzo de la vigilancia.

La DGT recuerda que luces y neumáticos son especialmente relevantes en el caso de las motocicletas y peatones, ambos usuarios vulnerables de las carreteras. Advierte de que este año han muerto 10 peatones y 19 motoristas en accidentes de tráfico en las vías interurbanas de Galicia.

Respecto a los neumáticos, apunta que es recomendable que la profundidad de las ranuras tenga como mínimo 3 milímetros y señala que el límite legal es de 1,6 milímetros.

En cuanto a las luces, aconseja prestar una especial atención a la utilización, mantenimiento y regulación de los faros para conseguir disponer de luz suficiente sin deslumbrar a quienes circulan por las mismas vías públicas.

La DGT recomienda que en esta estación del año los vehículos lleven las luces encendidas incluso de día porque así son visibles a mayor distancia.