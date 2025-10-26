Salvador Simó | “Me gusta pensar que el cine español de animación aún va a ir a más”

Simó, en una imagen promocional Juan Mir (cedida)

Tres décadas de experiencia en el mundo de la animación atesora el cineasta Salvador Simó. Toda una vida de experiencias y logros que el director, que ganó el Goya a mejor largometraje de animación por ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, además de haber trabajado para Disney y otros estudios de Hollywood y China, compartirá hoy, a las 19.00 horas, en la charla inaugural –por videoconferencia– del Festival Animacción, que tomará la ciudad desde este lunes hasta el viernes, en la facultad de Ciencias de la Comunicación.

¿De qué tratará su charla?

Mi experiencia a lo largo de todos estos años. Son casi 35 años en el mundo de la animación, así que contaré un poco mi camino a la gente que le pueda interesar. De cara a lo que hago ahora, dirigir películas de animación, explicaré cómo enfoco las historias que cuento.

¿Cómo valora esta clase de festivales? ¿Es importante que haya espacio para reflexionar y aprender sobre el cine de animación?

Siempre, porque son lugares que dan acceso a la gente a escuchar a personas que les pueden inspirar. Ves y conoces un poco más a gente que está haciendo lo que tú quieres hacer, y entiendes cómo ha sido el camino que han hecho para estar donde están. Cuando eres joven, te ves en la necesidad de que alguien te instruya en el camino, que no suele ser fácil.

¿Vive la animación española su mejor momento?

Me gustar pensar que aún no estamos en el boom, que el cine español aún va a ir a más. Sí creo que estamos en la curva de subida, desde hace tiempo, en la animación española, porque hay mucha gente que ha estado trabajando y buscándose la vida fuera de España que ha llegado a tener un nivel brutal trabajando en proyectos con presupuestos mucho más altos, y ahora está volviendo, dándole una calidad enorme a la producción española. Hay estudios en España que se están consolidando, haciendo una película detrás de otra, y eso ayuda a subir el nivel de las películas que hacemos todos.

En su carrera ha trabajado en ambientes tan diferentes como Hollywood, España o China. ¿Hay tantas diferencias como parece?

Incluso aquí, en España, cada estudio trabaja de una forma diferente. Yo creo que, cuando empiezas, lo mejor que puedes hacer es irte a sitios donde puedes aprender, donde pongan tu calidad al límite. A mí me pasó: no me interesaba lo que se estaba haciendo en España en aquella época, ni había escuelas, y busqué salir fuera para aprender. El mundo de la animación es un mundo terriblemente transeúnte, donde la gente, cuanto más se mueve, más aprende. Si te quedas estancado en un sitio, te pasa como el agua, acabas empozando. La cultura necesita frescura.

¿Trabajar en Disney es tan bonito como suena?

Es un sueño que los que estudiamos animación tuvimos en algún momento. El nivel que se exige allí es muy alto, con lo cual tienes que estar al 300% constantemente, y eso te hace crecer mucho. Pero, al final, no deja de ser una compañía más, y otras compañías te harán aprender otras cosas, con lo que yo creo que en todos los sitios hay algo que aprender. Ya sea de una persona que acaba de empezar que de una que lleva cuarenta años. No podemos olvidar que Disney es quien ha inventado prácticamente la animación, así que fue muy chulo formar parte de ello, pero es una parte del cine más comercial, con lo que es bonito poder hacer un poco de todo, y también experimentar.

¿Habrá pronto nueva película?

Sí, en este momento estoy trabajando en la preproducción de un largometraje de animación tradicional, ‘Palabras de caramelo’, basada en la novela de Gonzalo Moure, en colaboración con Francia. Un proyecto muy bonito que quienes leyeran la novela seguro que apreciarán, pero que llegará en unos años.