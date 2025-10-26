Más de 30 estudiantes coruñeses demostrarán su talento en el GaliciaSkills 2025

CIFP Someso Archivo

Cerca de 250 estudiantes, acompañados de más de 200 tutores y procedentes de 76 centros educativos de toda Galicia, participarán en el 8º Campeonato Gallego de Formación Profesional, GaliciaSkills 2025, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de octubre en el recinto de la Feria Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda.

Organizado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, GaliciaSkills constituye el principal escaparate de promoción y visibilidad de la Formación Profesional gallega, con la finalidad de poner en valor el talento, la creatividad y la cualificación técnica del alumnado, así como el papel estratégico de estas enseñanzas en el desarrollo económico, social y empresarial de la comunidad.

En esta octava edición se celebrarán un total de 36 modalidades de participación, de las cuales 27 serán de competición, 6 de demostración y 3 reservadas a alumnado de programas formativos básicos de centros de Educación Especial. El número total de competiciones se incrementa así en un 20% respeto a la anterior edición de 2023, mientras que la cifra de participantes sube en un 32%, pasando de 184 a 242 competidores.

Desde A Coruña competirán 32 alumnos en total procedentes de: CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, CPR Cruz Roja Española, CIFP Someso, CIFP Paseo das Pontes, IES Ramón Menéndez Pidal, IES Rosalía Mera, IES A Sardiñeira, CEE Nosa Señora do Rosario y CEE María Mariño. En cuanto a los alumnos del área metropolitana, tres son de Pontedeume, otros tres de Culleredo, dos de Arteixo y dos de Betanzos.

Las pruebas se desarrollarán en ámbitos tan diversos como carpintería, diseño mecánico, soldadura, control industrial, mecatrónica, desarrollo web, cocina, estética, atención sociosanitaria o tecnología de la moda, entre muchos otros. El alumnado participante pondrá la prueba sus destrezas en un campeonato eminentemente práctico, en el que deberán realizar diferentes tareas y demostraciones vinculadas a su área de formación. Además, se habilitará una zona “Try a Skill” para que el público visitante pueda experimentar de primera mano algunas de las habilidades profesionales presentes en el campeonato.

En la organización del evento participan centros como el Centro Integrado de FP Carlos Oroza (Pontevedra), encargado de elaborar los menús para los competidores, mientras que el Centro Integrado de FP Manuel Antonio (Vigo) atenderá la zona de cafetería y el Centro Integrado de FP Fraga del Eume (Pontedeume) será el responsable del catering posterior al acto de entrega de premios.

La cobertura audiovisual del evento correrá a cargo del Centro Integrado de FP Imagen y Sonido de A Coruña y del Centro Integrado de FP Audiovisual de Vigo, mientras que otros centros, como el Centro Integrado de FP Leixa (Ferrol), el Centro Integrado de FP Fontecarmoa (Vilagarcía de Arousa), el Centro Integrado de FP Universidad Laboral (Culleredo), el Centro Integrado de FP A Farixa (Ourense) y el Centro Integrado de FP Las Mercedes (Lugo), colaborarán en la organización de talleres dirigidos al público visitante.

El campeonato contará con la participación de 99 patrocinadores, lo que supone un incremento del 30% respeto a la edición anterior, empresas que colaboran acercando materiales, herramientas y maquinaria imprescindibles para el desarrollo de las pruebas. Entre ellas figuran compañías de referencia como Festo, Siemens, Schneider, L’Oréal, Estrella Galicia, elPulpo, DomusVi o Finsa, entre otras muchas, que refuerzan el vínculo entre la Formación Profesional y el tejido productivo gallego.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el jueves 30 de octubre. En el acto se reconocerán los dos mejores clasificados de cada modalidad, que recibirán medalla de oro y de plata. El alumnado ganador formará parte del equipo gallego que representará la comunidad en los campeonatos nacionales SpainSkills 2026, que se celebrarán en Madrid entre el 24 y el 28 de febrero del próximo año.