La Xunta llevará a 36 colegios de A Coruña el programa 'Que non te líen, ti elixes'

Aula de colegio Cedida

La Xunta de Galicia viene de resolver la convocatoria de la 4ª edición del programa 'Que non te líen, ti elixes, la primera de este curso 2025-2026. Así, en el marco de esta iniciativa impulsada por las consellerías de Empleo, Comercio y Emigración y de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, un total de 91 centros de secundaria de toda la Comunidad acogerán charlas a favor de que las mujeres escojan profesión atendiendo a sus capacidades o motivaciones personales, sin dejarse limitar por perjuicios o estereotipos de género.

En concreto, 36 de los beneficiarios pertenecen a la provincia de A Coruña, 27 a la de Pontevedra, 16 a la de Lugo y 12 a la provincia de Ourense. Todos son centros educativos gallegos sostenidos con fondos públicos donde estudia alumnado de 3º y 4º de la ESO. La finalidad del programa es seguir avanzando en la presencia de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados como el forestal, la construcción, el marítimo-pesquero, lo del metal o las TIC, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

Así, en esta nueva andadura del 'Que non te líen, ti elixes', las charlas didácticas y debates promovidos en los centros seguirán estando dirigidos por personal de asociaciones, fundaciones y clústeres de sectores con escasa representatividad femenina, que pondrán sobre la mesa cuestiones como las condiciones laborales de los diferentes ámbitos profesionales, que constatan mayores salarios para los empleos que suelen estar ocupados por hombres. También pondrán en valor mujeres referentes de éxito en ámbitos profesionales con reducida presencia femenina, para que puedan servir de ejemplo a las nuevas generaciones.

Además, como novedad, en esta edición se introducirán en las actividades de esta iniciativa contenidos relacionados con la presencia de hombres en profesiones consideradas tradicionalmente feminizadas, con el objetivo de romper con los perjuicios o estereotipos de género en las diferentes profesiones.

Balance de las ediciones anteriores

Con la puesta en marcha de la 4ª edición de la iniciativa —que se completará con una segunda convocatoria este curso—, la Xunta busca consolidar y reforzar los datos obtenidos hasta el momento, que continúan en crecimiento, demostrando el interés que suscita el programa.

Así, en el estreno del programa se visitaron unos 75 centros de enseñanza, situados en buena medida cerca de institutos de formación profesional que ofrecen cualificación en familias de sectores tradicionalmente masculinizados. En la segunda edición se alcanzaron casi 90 centros y, en la tercera, sumando las dos convocatorias del curso, un total de 174.