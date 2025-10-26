La simbólica mano en la cabeza de A Coruña para apoyar a los pacientes con daño cerebral adquirido

Celebración del Día del Daño Cerebral Adquirido en A Coruña Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, integrantes de la corporación municipal, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y numerosos coruñeses participaron este domingo en la lectura del manifiesto por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, en una jornada organizada por Adaceco y que incluyó también las actuaciones musicales de las agrupaciones coruñesas Son d'aquí y Donaire.

Durante toda la mañana se celebraron en la plaza de María Pita diferentes actividades deportivas, lúdicas, musicales y de sensibilización para conmemorar esta efeméride.

La alcaldesa hizo un llamamiento a la responsabilidad compartida ”principalmente la de otras administraciones como la Xunta de Galicia, que puede y debe comprometerse para poder sacar adelante el nuevo centro que necesitan los pacientes y que necesita la ciudad” subrayó Rey.

“Desde el Ayuntamiento de A Coruña, reafirmamos nuestro compromiso para seguir colaborando activamente con Adaceco, como hicimos con la cesión de la parcela en Eirís para garantizar que ninguna persona con Daño Cerebral quede atrás”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Sanidad, Cristina Pérez, destacó que “la Xunta mantiene un firme compromiso con las personas con daño cerebral adquirido, impulsando recursos específicos de atención, programas de rehabilitación y medidas de apoyo que favorecen su autonomía personal y su plena participación en la comunidad”.

La representante autonómica puso en valor la labor de Adaceco, que lleva años trabajando en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

El Día del Daño Cerebral, que se conmemora cada 26 de octubre, sirve para sensibilizar la sociedad sobre las consecuencias de esta lesión neurológica, que suele tener una importante repercusión en la vida personal, familiar y laboral de las personas afectadas.

El lema escogido, '30 años construyendo dignidad', tiene un significado especial, ya que el movimiento asociativo a nivel nacional celebra su 30 aniversario, tres décadas dedicadas a la defensa de derechos, la mejora de la calidad de vida y la visibilización de las personas con daño cerebral adquirido en España.

El manifiesto de este año fue leído por el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, que conmemoró los tres decenios de la fundación de la Federación Española de Daño Cerebral e instó a las administraciones a garantizar respuestas coordinadas, equitativas y universales frente al daño cerebral adquirido.