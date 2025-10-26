La Audiencia de A Coruña juzga a tres personas por vender droga

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el día 30 a tres personas para los que Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión, acusados de venta de droga en A Coruña.

Su detención se produjo en octubre de 2024 en el marco de un operativo policial en un piso tras acceder una persona por una ventana de esa vivienda, lo que motivo que agentes de la Policía Nacional se desplazaran al lugar.

La película de terror salida de un narcopiso de A Coruña: "Parecen zombis que se caen por la calle" Más información

Fue esa propia persona, que fue detenida, la que les abrió. En esa inspección del lugar los agentes observaron a simple vista en una de las estancias de la vivienda sustancias que pudieran ser estupefacientes, como finalmente se confirmó.

La cocaína rosa aparece ya en las incautaciones de la Policía Nacional en A Coruña Más información

Fue en un posterior registro en la vivienda tras auto dictado por un juzgado. Allí se localizaron diversas cantidades de cocaína, cannabis, alprazolam y MDMA. También elementos para la preparación de la droga.

Los acusados, que residían en la casa, y la acusada, que era la arrendataria, poseían, según Fiscalía, la vivienda "de común acuerdo dichas sustancias para suministrarlas y facilitar su consumo a terceras personas a cambio de dinero".