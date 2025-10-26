Mi cuenta

A Coruña

La Asociación de la Prensa peregrina a Pastoriza como homenaje a Andrés Ríos

Un grupo de periodistas y voluntarios de Cruz Roja acudieron al santuario para recordarle

Doda Vázquez
Doda Vázquez
26/10/2025 15:22
Peregrinación de la Asociación de la Prensa a Pastoriza en homenaje a Andrés Ríos
Los participantes, delante del templo

Ir caminando a Pastoriza en el mes de octubre es una tradición de muchos coruñeses. El periodista Andrés Ríos, compañero en el Grupo Editorial El Ideal Gallego y amigo, era una de esas personas que, cada año, cubría a pie esos seis kilómetros que hay hasta el santuario de Arteixo. La Asociación de la Prensa de A Coruña quiso rendirle homenaje ayer haciendo lo mismo que el periodista, fallecido el pasado mes de septiembre.

En la comitiva iban periodistas que se sumaron a la peregrinación como una forma diferente de recordar a Ríos y un grupo de compañeros de la Cruz Roja, en donde era voluntario.

Obituario | Andrés Ríos Mejuto, el periodista comprometido y el hombre cercano

Más información

La salida estaba prevista para las once de la mañana y en apenas hora y media, la comitiva llegó hasta la iglesia, poco antes de que comenzara la misa. Ayer precisamente terminaban las peregrinaciones y fue uno de los domingos en los que había más afluencia en el templo y en los alrededores.

Una vez en Pastoriza, los periodistas subieron hasta el santuario, en donde depositaron una vela en recuerdo del compañero fallecido. Además, la Asociación de la Prensa realizará un donativo en los próximos días en nombre de Andrés Ríos a la Asociación Española contra el Cáncer.

