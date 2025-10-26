Hijos de Rivera realiza un traslado “progresivo” para estrenar su nueva sede corporativa

Nueva sede corporativa de Hijos de Rivera German Barreiros

Corporación Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, realiza su particular mudanza. No se marcha muy lejos, sino que cambia de acera en la misma calle, José María Rivera Corral. En concreto, se prepara para estrenar su nueva sede corporativa, que se ubica en el antiguo centro comercial Comcor, justo enfrente del solar en el que se sitúan la fábrica de A Grela y el Museo Mega.

Según informan fuentes de la compañía, ya ha comenzado “un proceso progresivo de traslado” del personal de oficinas “al nuevo edificio”. De este modo, se dan los últimos pasos para poner en funcionamiento este nuevo espacio, que albergará diversos servicios administrativos, tras la construcción de este nuevo inmueble.

La parcela en la que se ha desarrollado este proyecto fue comprada en 2019 por la empresa para poder expandir sus planes de negocio dentro de A Coruña. Se trata de una bolsa de 37.800 metros cuadrados que anteriormente estuvieron ocupados por el antiguo centro comercial Comcor, que se despidió definitivamente a principios de 2019. Este espacio cerró sus puertas después de casi 16 años atendiendo de forma continuada al público.

Características

La sede estará constituida por un edificio con planta baja y dos alturas, además de seis grandes lucernarios. Cuenta tanto con espacios para trabajar como con lugares de esparcimiento, entre los que se incluyen oficinas, despachos y los denominados espacios ADN y sociales de la Corporación Hijos de Rivera. Habrá también un auditorio, un centro de innovación y un estudio de grabación. El proyecto ha incluido la ejecución de un aparcamiento exterior con un total de 130 plazas.

El inmueble ha sido diseñado por los arquitectos Manuel Gallego Jorreto y Pablo Gallego Picard. De acuerdo con la licencia de obra que le concedió el Ayuntamiento coruñés a Hijos de Rivera para poner en marcha esta nueva iniciativa, el presupuesto de ejecución material de las obras asciende a aproximadamente doce millones de euros.