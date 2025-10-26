Una tendera de la plaza de Lugo, en una imagen del año 2009 JAVIER ALBORES

Trescientos locales comerciales de la ciudad comenzaron a utilizar el euro hace exactamente 25 años, una simulación organizada por la Sociedad Estatal de Transición al Euro (SETE) y la entidad Caixa Galicia que tuvo una muy buena acogida en la ciudad. Los comerciantes, como una lotera de la plaza de Lugo, se pasaron todo el día vendiendo y no notaron diferencias por el uso de una moneda distinta. Hace 50 años era noticia, en la comarca, el descontento de la ciudadanía de Betanzos por el aumento de los precios de los billetes para venir a la ciudad. Hace 75 años, A Coruña vivió una jornada turbulenta con varios accidentes y tres hurtos menores. Dos vecinos tuvieron que ser atendidos por lesiones menores en la Casa del Socorro.

Hace 25 años | Trescientos establecimientos de la ciudad se anticipan al uso del euro

Tomarse un café por 66 céntimos; pagar 2,10 euros por un “cubata”, o comprar un kilo de merluza por 7 relucientes monedas europeas es ya una realidad en A Coruña. Desde ayer, 25 de octubre de 2000, son cientos los ciudadanos que van a realizar sus compras a la zona del Distrito Picasso, donde un total de trescientos establecimientos ofrecen la posibilidad de pagar con “euros en prueba”. Esta simulación, organizada por la Sociedad Estatal de Transición al Euro (SETE) y la entidad Caixa Galicia, ha comenzado con muy buen pie. Ninguna de las catorce actividades similares que, hasta el momento, se han desarrollado en otras ciudades del país ha obtenido tal respaldo de los comerciantes. “Deme un décimo de Navidad, pero en euros, para que me dé suerte”. Frases como ésta se oían ayer en la administración número 14 de lotería de la Plaza de Lugo, que lucía un gran cartel: “Sea en pesetas o en euros, La Florida siempre dando premios. Mucha suerte”. Lo cierto es que, no se sabe si por fetichismo, por simple curiosidad, o por lo novedoso, este establecimiento fue uno de los que ayer más utilizó la moneda única. “Llevo toda la mañana vendiendo décimos, sellando quinielas y primitivas, y todos quieren hacerlo en euros”, comentaba la lotera. La gente no notaba la diferencia entre pagar las 3.000 pesetas del décimo o los 18,03 euros.

Hace 50 años | Protestas en Betanzos por el precio del autobús

Cuando se ha cumplido un mes desde el traslado de los autobuses que realizan en 1975 el servicio de viajeros La Coruña-Betanzos y viceversa, el nuevo emplazamiento continúa siendo tema muy debatido en Betanzos. El precio del viaje de Betanzos a La Coruña costaba hasta ahora 46 pesetas, mientras que ahora su valor alcanzará las 56, es decir diez pesetas más, simple y llanamente por realizar un viaje más complicado, si se quiere, e incluso más incómodo y por perder más tiempo, pues con relación a esto último cabe consignar que en buen número de casos los brigantinos acuden a la capital de provincia a fin de realizar determinadas gestiones. Los brigantinos ya han manifestado sus protestas por esta elevada subida. Las informaciones y cartas de los usuarios en los diarios coruñeses hablan por sí solas de la realidad del problema planteado.

Hace 75 años | Jornada movida con tres hurtos y varios accidentes

En la calle del Orzán fue atropellada ayer, 25 de octubre de 1950, por una bicicleta Mercedes Pernas Vales, de Zalaeta, y sufre una contusión en la rodilla izquierda, de la que tuvo que ser asistida en la Casa de Socorro del Hospital. El vecino de la calle de Hércules Ramón Maneiro Pórtela, de 24 años, fue agredido con una botella, y sufre lesiones en la frente, nariz y párpado inferior del ojo derecho. De las inmediaciones de su casa le robaron tres sábanas a Áurea Carmona Nenclares, vecina de la carretera de la Torre. Al portero de una sala de fiestas, Enrique Mosquera Iglesias, le llevaron del ropero de dicho establecimiento una gabardina, que valora en 600 pesetas. De una obra en construcción en la calle de Fontenla sustrajeron una manguera de goma, valorada en 245 pesetas. Del hecho formuló la consiguiente denuncia Enrique Ruiz Vázquez.