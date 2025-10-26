Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Frustrada una batalla campal entre jóvenes en el centro de A Coruña

Aproximadamente una veintena de individuos inquietó a la clientela que disfrutaba de la noche en el entorno de la plaza de San Pablo

Guillermo Parga
26/10/2025 16:58
Momento de la intervención en Magistrado Manuel Artime
Parecía como si West Side Story se hubiera trasladado a Juan Flórez, aunque en este caso los Riffs y los Sharks eran más bien grupos descabezados, y también sin cabeza, que amenazaban con enfrentarse a mayor gloria de la valentía de una noche de octubre. Sucedió pasadas las 04.00 horas en la calle Magistrado Manuel Artime, en la que decenas de personas disfrutaban de una hasta entonces plácida noche en los locales del entorno. 

Aproximadamente una veintena de jóvenes, buena parte de ellos adolescentes, entraron en una espiral de descalificaciones y amenazas que hizo que algunos de los presentes reclamasen la presencia de la Policía Nacional. Hasta el lugar de los ellos se desplazaron dos patrullas, además de una ambulancia, que atendió a un agredido en lo que, según los testigos, pudo haberse convertido en una batalla campal.

