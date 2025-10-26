El Ayuntamiento de A Coruña busca al responsable de cortes en los árboles de Santa Margarita

Cartel colocado en el parque de Santa Margarita Quintana

“Detectáronse agresións sobre as árbores desta zona verde. Se vostede observa calquera tipo de agresión ou acto vandálico sobre elas, por favor póñase en contacto coa Policía Local”. Con este mensaje colocado en la zona del parque de Santa Margarita próxima a la Casa de las Ciencias, el Ayuntamiento pide colaboración ciudadana para dar con el responsable de provocar cortes en los árboles del parque.

Fuentes municipales aseguran que se desconoce si el autor de los hechos lo hizo por el mero hecho de divertirse, pero todo apunta a que estos fueron hechos con una navaja, con el riesgo que estos conllevan para la seguridad de los ejemplares.

En el parque de Santa Margarita existen más de sesenta especies arbóreas. Y pronto serán más: el Ayuntamiento renovará en los próximos meses este pulmón verde de la ciudad. El Gobierno local invertirá casi un millón de euros para actuar en 78.000 metros cuadrados de superficie, en la que mejorará y adaptará los caminos y sendas, ampliará las equipaciones y mobiliarios deportivos y de ocio e incorporará nuevas especies de árboles en los espacios verdes.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó la actuación el pasado miércoles tras celebrarse la junta de Gobierno local. Así, anunció que se creará un nuevo circuito de senderos en espacios infrautilizados del parque, se renovarán las escaleras entre la rosaleda y la Casa de las Ciencias y se construirán pistas para correr en la parte norte del parque. Estas últimas se unirán con la zona de calistenia.

Además, la regidora adelantó que se ampliará la zona de juegos infantil en el acceso desde la avenida de Arteixo. Los caminos del parque de Santa Margarita, por su parte, se renovarán y adaptarán, “una de las principales necesidades por el paso del tiempo y el impacto que tienen las raíces de los árboles allí presentes”.