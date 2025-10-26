Denuncian que el tren entre A Coruña y Ferrol viaja sin revisores

Protesta de usuarios del tren entre A Coruña y Ferrol EFE

FUsuarios del servicio de tren entre Ferrol y A Coruña han denunciado ante Renfe la ausencia de revisores en la línea, constatada tras el viaje reivindicativo que este sábado organizó el Foro Cidadán polo Ferrocarril desde la ciudad ferrolana a Pontedeume en demanda de mejoras en la conexión con Ferrolterra.

Uno de los afectados, Aitor Cordero, ha trasladado a los medios de comunicación, al igual que en su escrito ante la compañía pública, que estos "hechos suponen una dejación de funciones y un perjuicio económico para el conjunto de vecinos y vecinas" de la zona.

"Implica un paso más en el desmantelamiento del servicio de transporte público", ha afirmado este ciudadano, que en su reclamación ha sostenido que se siente "humillado" ante el "abandono ferroviario de la comarca; es una tomadura de pelo que no se cobren los billetes".

En las denuncias trasladadas a Renfe tras este incidente, los usuarios han reseñado que han recibido la "prestación de un servicio público con la imposibilidad de hacer efectivo el pago" y han apuntado que en el punto de inicio, la estación de Ferrol, "no había medios para realizar el pago", pero tampoco durante el trayecto hasta Pontedeume.

Un transbordo complicado por carretera para los pasajeros del tren entre Santiago y A Coruña tras el hallazgo de un cadáver Más información

Una vez en el apeadero eumés, según han añadido, se les comunicó que no es "posible realizarlo a posteriori", por lo que han censurado que no pueda haber "constancia del número de pasajeros".

En sus escritos, los viajeros han exigido "explicaciones" sobre los motivos por los que no había revisores en el tren y han abogado por la "defensa del transporte público, que tenemos que mantener y mejorar", y de los puestos de trabajo en Renfe.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril, que ultima una gran manifestación comarcal para el 30 de noviembre, reclama la mejora de las conexiones por tren con Ferrol, que desde el pasado verano es la única ciudad de Galicia sin línea directa a Madrid, con medidas como la modernización del trazado hacia A Coruña y Asturias y el aumento de frecuencias.

La ausencia de revisores ha sido denunciada de manera reiterada por la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Ferrol-Ribadeo, que apunta a la falta continuada de personal que verifique el número de pasajeros en las líneas de la ciudad ferrolana a la comarca de Ortegal, A Mariña lucense y Asturias, correspondientes al antiguo Feve.