Afshan Azad saca su varita para convertir A Coruña en Hogwarts durante unas horas

La actriz Afshan Azad, ayer, en La tienda que no debe ser nombrada Javier Alborés

La zona de Cuatro Caminos se ha convertido en la zona más mágica de la ciudad. Y no en sentido figurado. Y es que, en los últimos años, este barrio ha sido el escenario perfecto para que muchos de los magos, ya graduados en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, practiquen su magia en la ciudad. La culpable de todo esto es, sin duda, La tienda que no debe ser nombrada, ubicada en la calle Castro Chané.

Este local, regentado por Luis Adrián González y Adele Cadaveira y especializado en venta de objetos relacionados con la saga de Harry Potter, parece ser el favorito de algunos de los magos más importantes de las películas. Así, en los últimos años han pasado por el establecimiento algunos nombres propios como Evanna Lynch (Luna), Stan Yanevski (Viktor Krum) o Sean Biggerstaff (Oliver Wood), entre otros. Durante la mañana de ayer fue el turno de Afshan Azad (Padma Patil), a quien no le bastó mucho para convertir A Coruña en Hogwarts, aunque solo fuera por unas horas.

La actriz británica, que interpretó a Padma Patil en cinco de las ocho películas de la saga de Harry Potter, aterrizó ayer en la urbe herculina para llenar de magia el barrio coruñés y, sobre todo, atender a las más de doscientas personas que durante la mañana decidieron pasar por La tienda que no debe ser nombrada para conocerla de primera mano. “Una vez más, tuvimos una gran acogida. En un principio, iba a venir Adrian Rawlins (James Potter), pero finalmente tuvimos que cancelar. Optamos por Afshan”, explicó Adele Cadaveira minutos antes de abrir sus puertas a las decenas de personas que, una hora antes de abrir, ya se encontraban haciendo cola en el establecimiento.

Yo antes de trabajar en las películas ya era una gran fan. Jamás hubiera imaginado que veinte años después de mi estreno estaría aquí. Es increíble”, expresó Azad

Algo que emocionó, sin duda, a Azad. “Han pasado veinte años desde que empecé en la saga, y el hecho de que la gente todavía lo recuerde, me emociona”, apuntó la actriz, quien, además, aseguró que antes de ser un personaje de la saga, ya era fan: “Empecé en ‘El cáliz de fuego’ (cuarta película) y la saga ya había empezado. Yo, antes de trabajar en las películas, ya era una gran fan. Jamás hubiera imaginado que veinte años después de mi estreno estaría aquí. Es increíble”, expresó.

Hacer del trabajo un sueño

Y es que muchas veces resulta complicado tener una carrera en lo que más te gusta. No lo fue para Afshan Azad. “Trabajar en las películas de Harry Potter fue como cumplir un sueño. Fue el mejor trabajo del mundo, aún recuerdo sentir la magia de todos los escenarios y de todo el equipo. Me sentía la persona más afortunada del mundo”, concretó la actriz británica. Precisamente, parte de la magia de Harry Potter residía en los diferentes emplazamientos que aparecían en las películas. “Había muchos sitios donde me gustaba filmar. Especialmente las escenas en el Gran Salón, porque estábamos todos juntos”, dijo.

Dicen que el primer amor nunca se olvida. En el caso de Azad, la primera vez que Cupido le lanzó la flecha fue, sin duda, en ‘El cáliz de fuego’, su primera película. Allí, Padma Patil empezó a crecer, hasta convertirse en una de las amigas más leales de Harry, formando parte del ejército de Dumbledore con el objetivo de derrotar a Lord Voldemort. “Padma es una chica libre, confiable, inteligente y familiar. Creo que es muy similar a mí”, incidió. Aunque no forman parte de la misma casa. Ni siquiera con su hermana, Parvati. “Padma es de Ravenclaw pero yo soy de Gryffindor”, sentenció. l