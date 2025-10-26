Acelerón en el nuevo Cantón de A Coruña: la obra se extiende por el corazón de la ciudad

Obras del Cantón Grande, desde el edificio del Banco Pastor Víctor Seoane

La obra estrella del mandato de Inés Rey en la ciudad avanza a pasos agigantados. Y es que, todo aquel que durante estos últimos días haya pasado por el Cantón Grande seguro ha podido ver cómo los trabajos de remodelación de lo que serán los nuevos Cantones han pegado un acelerón con la vista puesta en finales del año 2026 y ya se extiende por el corazón de la ciudad.

De esta forma, esta nueva fase, que comenzó el pasado 13 de octubre, será la más visible en el centro de la ciudad. Tal y como recordó la alcaldesa en el inicio de esta nueva actuación, la hoja de ruta prevista por el Ayuntamiento contempla la adaptación de la superficie que se peatonalizó provisionalmente durante la pandemia, con el objetivo de darle uniformidad estética con respecto a la imagen de los Cantones.

Traslado al Cantón Pequeño

En este sentido, y con el objetivo de evitar incomodidades en materia de movilidad y transporte, el Ayuntamiento ha planificado que sea en el Cantón Pequeño donde se concentren los servicios en esta fase. Allí estarán situadas tanto la parada de taxis como la de transporte urbano —la del Obelisco quedará anulada temporalmente– y la prestación del servicio se concentrará en las paradas del Cantón Pequeño y la del Carreiro da Estacada, ambas operativas, además de las estaciones de BiciCoruña. Así, durante esta nueva fase, los buses doblan por la calle del alcalde Manuel Casas, junto a Correos.

Con estos nuevos trabajos, también ha quedado clausurada la salida del parking del Cantón Grande, además del acceso al tráfico desde Durán Loriga por Santa Catalina hacia los Cantones. Todo lo contrario en la calle Huertas, abierta al paso –y al tráfico– desde el viernes.

No obstante, y aunque hay levantada mucha superficie en el Cantón Grande, aún no se ha perforado en el Cantón Pequeño, junto al Banco Pastor, lo cual permite al edificio lucir estas semanas, en las que se está empezando a celebrar el centenario de su inauguración.