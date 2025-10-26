Desde Alfonso Molina hasta O Portiño: estos son los próximos cortes de tráfico en A Coruña

Tráfico Archivo El Ideal Gallego

La semana del 27 de octubre comienzan algunas obras en la ciudad herculina y otras se mantienen, por lo que el tráfico se verá afectado:

Nuevo corte en Alfonso Molina por su remodelación

Las restricciones serán desde el martes 28 de octubre hasta el jueves 30 y se cortará el ramal de conexión de la AC-10 con la AC-11.

Corte en carretera de acceso al puerto petrolero

Habrá un corte de carril el 27 de octubre por acometida de alcantarillado (de 09.00 a 18.00 horas).

Corte de la carretera que une Suevos con el Portiño

Fechas: desde el 27/10/2025 hasta el 13/01/2026.

Motivo: Augas de Galicia comunicó al concello de Arteixo el corte de la carretera que une Suevos con el Portiño de A Coruña a través de la costa, antigua DP-3002, debido a las obras que el organismo de la Xunta lleva a cabo para colocar un colector que solucione los vertidos que se producen en época de lluvias torrenciales en el arenero de Suevos.

Corte en calle Concepción Arenal

Fechas: desde el 27/10 hasta el 29/10/25, de 08.00 a 15.00 horas.

Motivo: Corte de carril por mantenimiento de jardines.

Corte en Camino de A Grela al Martinete

Fechas: de 8:00 a 19:00 horas hasta el 07/11/25

Motivo: Corte de carril por acometida de alcantarillado.

Corte en Avda. Ferrocarril

Fechas: hasta el 31/10/25, de 08.30 a 19.30 horas.

Motivo: Ejecución de red de pluviales.

Cortes en calle Rafael Alberti

Fechas: hasta el 20/02/2026, de 08.00 a 19.00 horas.

Motivo: Corte de calle (entre plaza Luis Seoane u J. Bernárdez Miñones) por accesibilidad en la calle, renovación de redes y alumbrado público.