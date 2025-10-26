Mi cuenta

A Coruña

A Coruña celebrará Samaín con trece fiestas y nueve talleres

El Ayuntamiento impulsa una programación especial en los centros cívicos

Redacción
26/10/2025 12:11

El Ayuntamiento de A Coruña activa la programación especial de Samaín en la red municipal de centros cívicos: un total de trece fiestas infantiles y nueve talleres para niñosde 4 a 12 años. 

La participación es gratuita en todas las actividades y las plazas se asignarán por orden de inscripción -que ya está abierta- en las conserjerías de los centros donde se desarrolla cada propuesta hasta completar aforo. 

La presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, Alba Balsa, enseña las camisetas con la imagen de Meigui Mallos

El comercio de Os Mallos prepara su aclamado Samaín y la Sagrada Familia se viste de cuento

Más información

Las fiestas tendrán lugar en los centros cívicos de O Castrillón, Mesoiro, Los Rosales, Elviña, Palavea, Ciudad Vieja, San Diego, Monelos, Monte Alto, Eirís, Os Mallos, Birloque y Novoboandanza

"El Samaín es una de las citas más esperadas por los niños; nos llenamos de imaginación, juegos y convivencia segura en los barrios", destaca la concejala Nereida Canosa.

En el caso de los talleres —también para edades de 4 a 12 años—, se desarrollarán en los centros cívicos de Pescadería, Santa Margarita, Artesanos, San Pedro de Visma, Sagrada Familia, A Silva, Castro de Elviña, Santa Lucía y Feáns. 

El vecindario podrá consultar en el propio centro las fechas, horarios y detalles de cada propuesta. 

