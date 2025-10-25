Todo al rosa: A Coruña se despide del horario de verano con un atardecer de película

Puesta de sol en el paseo marítimo de A Coruña Víctor Seoane

El final del verano es siempre un momento del año dramático para muchos. Vuelta al cole, a la rutina y adiós a los días largos. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Si por algo se caracteriza el otoño es por brindar a todo aquel que sepa apreciarlos unos atardeceres de excelsa belleza. A Coruña no es una excepción. Y para muestra, el de este sábado, último antes del cambio de hora.

A última hora de la tarde, el rosa, naranja y azul se entremezclaron para ofrecer a los coruñeses un espectáculo visual sin igual. Este fenómeno se conoce como "candilazo" o "arrebol", que forma parte del fenómeno de dispersión de la luz cuando el sol está más cerca del horizonte. Al pasar las luces rojas y naranjas por entre las nubes, estas quedan coloreadas con estas tonalidades.

Cielo Rosa en A Coruña Javier Alborés

Las nubes son un factor esencial pues, de no haberlas, Instagram no se llenaría de imágenes del cielo rosa, aunque estas no deben ser muy densas, pues no pasarían esos rayos solares por el lienzo. También es importante la altura de ellas: a nivel alto o medio son las que mejor se tiñen.

Otros factores que favorecen a que el firmamento se tiña de rosa son los cielos libres de contaminación o la humedad, que debe ser baja, como en el mes de otoño en el que estamos.