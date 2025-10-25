Os Mariñeiros: un barrio de museo en A Coruña

Jaime López, Lola Pereira y Victoria Souto, en el centro social de Os Mariñeiros, donde estará la exposición Javier Alborés

Existen pocas manifestaciones más evidentes del coruñesismo que el orgullo de barrio, una tendencia que se ha acentuado a medida que la tecnología ha permitido a muchos refrescar las imágenes que cada vez eran más vagas sobre las calles en las que dieron sus primeros pasos. Lo que comercialmente funciona como nostalgia es todavía morriña en el caso de las zonas con más arraigado sentido de pertenencia. Quizás por eso, y para que en pos de la modernidad no se pierda esa seña de identidad única, dos vecinos de Os Mariñeiros han comenzado un proceso de ‘buceo’ histórico que, si todo sale como esperan, derivará en una gran muestra de historia gráfica del entorno.

Procesión del Carmen a O Portiño EC

Jaime López, miembro de la asociación vecinal, y Lola Pereira, una orgullosa hija de Os Mariñeiros, se han embarcado en una aventura que comprendió las labores de recopilación, documentación, narración, exposición y edición. Las dos últimas tienen que ver con la voluntad de poner el material en manos del Ayuntamiento y organizar esa ansiada muestra, pero también con la publicación de un libro que deje para siempre el testimonio de un siglo de vivencias particulares y vecinales. Comenzaron su trabajo en septiembre de 2024 y hoy, después de haber ido puerta por puerta y haber identificado a todos los protagonistas, disponen de galería de más de 400 fotos. Tampoco quieren olvidarse de José Manuel Fungueiriño, encargado de escanear fotos y localizar nombres. Puede decirse que López gestiona la intendencia y la documentación, mientras que Pereira, que pasó parte de su vida en Costa Rica, es la encargada de ponerle el lirismo y el amor en cada línea. “Lo que queremos es que quede el recuerdo, que los actuales ocupantes de las casas encuentres sus raíces, y también dejen algo para sus hijos, porque somos un barrio muy con rasgos muy singulares”, indica. “No queremos que se pierda, y menos ahora que estamos asediados por esas obras que amenazan justo eso, nuestra identidad”, añade en referencia a la creación del polígono de Visma.

El colegio de Os Mariñeiros EC

Si bien los marcos de los barrios y sus orígenes son per se un objeto de debate, los tanto Jaime como Lola apuntan directamente a San Pedro de Visma y una denominación pretérita para establecer el punto de inicio. “El barrio de Os Mariñeiros de San Pedro de Visma fue conocido como O barrio da zoca, porque sus habitantes calzaban zuecos todo el año. Posiblemente, era un aspecto peyorativo por ser más pobres, pero también somos dignos hijos de nuestros orígenes y no queremos que se echen a perder. Mi madre tiene 102 años y guarda una excelente memoria de todo el barrio; mi abuela no la recuerdo con otro calzado que no sean zuecos”, subraya Pereira Entre los lugares comunes están el colegio, la festividad del Carmen, los juegos en la calle o las actividades sociales. Son los protagonistas de la mayoría de las fotos.

Fiestas del Carmen de Mariñeiros y O Peruleiro Más información

También tiene un espacio importante en esas instantáneas el Batallador, uno de los clubes históricos de la ciudad y que es todo un paradigma de supervivencia en el fútbol modesto. Hoy, sin duda el epicentro de la vida de Os Mariñeiros es A Miña Nena, donde su dueña, Victoria Souto, ha supuesto la tercera fuerza imprescindible para esta labor de documentación.

Allí se reconocieron en las más de 400 fotos buena parte de los protagonistas, aunque la parte más complicada del trabajo ya estaba hecha. “A través de la asociación pusimos un cartel en cada portal y en cada buzón; informamos de la creación de un fondo documental para un libro y, aunque empezó tímidamente, acabaron llegando muchas fotos”, dice la futura autora de la obra e impulsora de la exposición. Ahora, con las más de 400 fotografías listas, identificadas y documentadas, todo está listo y a la espera de la creación de la primera gran exposición histórica del barrio de Os Mariñeiros.