Los Next Generation mantienen alta la demanda de andamios para obras de rehabilitación energética

La nueva fachada de la Torre Efisa Javier Alborés

Una de las fuentes de actividad más importantes para el sector del ladrillo no es la construcción, sino la rehabilitación. Sobre todo, la rehabilitación energética, que es la responsable de que tantos edificios de la ciudad estén cubiertos de andamios. Esta inusual actividad se debe a una fuerte inyección de dinero público procedente de Europa que ha puesto al límite la capacidad de las empresas para proporcionar los andamios que se necesitan para las cubiertas aislantes.

Conviene tener presente que A Coruña fue la ciudad gallega que más fondos europeos consiguió. De estos, 10,9 millones de euros se destinaron a proyectos de rehabilitación energética, de los cuales ha ingresado el primer anticipo de unos 7,3 millones de euros. Estos fondos se destinarán a la ejecución de diversas actuaciones, y se espera el pago de un segundo anticipo una vez se cumplan las metas establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En algunos casos, esto provoca que haya que esperar meses para comenzar las obras, dado que los andamios pueden estar inmovilizados durante mucho tiempo. Es lo que pasó en el caso del edificio Efisa, uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, que se ha librado de sus andamios hace poco. Ahora le toca el turno a dos bloques de viviendas del Barrio de las Flores, donde las obras continuarán hasta junio de 2026, con la segunda ronda de los Next Generation.