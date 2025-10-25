Los venezolanos desbordan una iglesia de A Coruña para honrar a sus dos primeros santos

Una gran bandera presidió la ceremonia EC

No fue un pub ni uno de los muchos tardeos que proliferan en la ciudad en los últimos meses. El evento más masivo del sábado, al menos durante el día, fue una celebración religiosa. La atípica instantánea de ver una iglesia a rebosar, con más de 300 personas, sucedió en los Capuchinos por obra y gracia de la comunidad venezolana. Allí tuvo lugar una misa criolla para honrar a los dos primeros santos de la historia del país: San Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

De puerta para adentro, el templo de Federico Tapia fue en realidad una recreación de la Divina Pastora de Caracas. Una impresionante bandera de unos seis metros de ancho por tres de alto colgó de la nave central, donde desde media hora antes se antojó imposible encontrar asiento. Una procesión de profesionales médicos portó el retrato de los dos compatriotas canonizados. Entraron al ritmo de una gaita venezolana, aunque también hubo espacio para otros sonidos tradicionales caribeños.

La misa en sí fue especialmente larga e intensa, ya que superó la hora de duración. Una parte importante de la misma fue la homilía, en la que el oficiante, un capuchino venido de Madrid, realizó un pormenorizado repaso por la vida del doctor José Gregorio Hernández, de Carmen Rendiles, así como de la forma en la que se vive la religión en Venezuela. Lo entrelazó con vivencias personales y puso como punto de partida de su relato la llegada de Cristóbal Colón al país, en 1498. Pero más allá de la fe que profese cada uno, también fue en realidad una expresión de orgullo venezolano, ya que muchos de los asistentes portaron camisetas con cuestiones políticas, referidas sobre todo a la situación de Venezuela. También hubo muchas familias con miembros gallegos y latinos, en los que la madre o el padre en cuestión explicaba detalles de su país.