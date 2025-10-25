Un grupo de cruceristas recién llegados a A Coruña PATRICIA G. FRAGA

El Ideal Gallego hacía balance hace 25 años del dinero que se gastaron los turistas en la ciudad durante el verano de 2000: 4.000 millones de pesetas, unos 24 millones de euros. Era el día después del triunfo europeo del Deportivo ante el Panathinaikos (1-0), una victoria que clasificaba al entonces vigente campeón de Liga para la segunda fase de la Champions. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el diario analizaba el estado de las obras del futuro edificio de los Nuevos Ministerios. En 1950, el Ayuntamiento recibía 200.000 pesetas para los accesos del grupo de viviendas Juan Canalejo. Hace un siglo, el 25 de octubre de 1925, el Comité de Turismo pedía ayuda al general Muslera para contar con un tren rápido a Madrid.

Miércoles, 25 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Los turistas dejaron más de 4.000 millones de pesetas durante el verano

Los 475.744 veraneantes que visitaron A Coruña durante julio, agosto y septiembre del año 2000 dejaron más de 4.000 millones de pesetas en la ciudad, cifra que hace del turismo una de las principales fuentes de ingresos de una urbe que apuesta fuerte por el sector servicios. En tan sólo tres meses, madrileños, catalanes o portugueses se gastaron en hoteles, restaurantes y museos la quinta parte del presupuesto anual que gestiona el Ayuntamiento. Españoles, casados, con uno o más hijos, y con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, forman el perfil del foráneo que atraviesa el puente de A Pasaxe para descansar. La mayoría utiliza como medio de transporte el vehículo particular y más de la mitad visita por primera vez la ciudad.

Por otra parte, el Deportivo se clasificó para la segunda fase de la Liga de Campeones al derrotar anoche al Panathinaikos (1-0) gracias a un gol de Pandiani en el minuto 82. El tanto premió el esfuerzo de los blanquiazules, que desde el comienzo salieron decididos a lograr la victoria. El equipo griego se limitó a defenderse y acabó superado por los coruñeses, cuyo coraje fue un arma letal.

Sábado, 25 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El edificio que albergará servicios de ministerios se construye sin licencia

No es que, de repente, nos haya salido la vocación de inspectores de obras. Pero es que vas andando, o en autobús, y te golpeas con vallas, con ladrillos y con cemento. Y vas y miras qué están haciendo. Y te das cuenta de que no hay ese cartel anunciador de las obras, obligatorio, por lo que te quedas como estabas. ¿Y saben ustedes dónde falta ese cartel? Nada menos que en el edificio de Servicios Múltiples, que se construye en 1975 en el Polígono de Elviña, frente al desaparecido Cine Monelos, y en el que se albergarán distintas delegaciones y servicios de ministerios. Y no es sólo que falte sino que, según algunos concejales, ni tiene licencia de obras. ¿Será cierto tal rumor? Si los concejales lo dicen...

En cuanto a la información sindical, el delegado provincial de Sindicatos ha estimado la impugnación presentada por don Carlos Julio Beceiro Ledo, aspirante a la presidencia en el Sindicato de Enseñanza, y ha ordenado que se repitan las elecciones, contemplándose por votación las dos posibilidades de los dos aspirantes, señor Zollo Rodríguez y Beceiro Ledo. Ha salido elegido presidente de los empresarios don José Castro Rocha, y vicepresidente don Camilo Alberdi Meijende.

Miércoles, 25 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | 200.000 pesetas para obras en el grupo Juan Canalejo

La sesión que ayer, 24 de octubre de 1950, celebró la Comisión Permanente Municipal había sido convocada para las cinco y media. Dio comienzo a las siete menos diez, presidida por el alcalde, señor Molina. La Comandancia de Marina pide que se vigile la playa de Santa Cristina para impedir las extracciones de arena. Se acuerda comunicar que esa vigilancia corresponde a aquella Comandancia. Informa el alcalde que se han recibido otras 200.000 pesetas de los fondos de paro obrero para la construcción de accesos y servicios del grupo de viviendas Juan Canalejo.

Además, anunció el señor Molina que se habían solicitado 300.000 pesetas más para la calle de acceso de Cuatro Caminos a Los Castros. Por otra parte, se dará orden para que sean reparados los baches existentes en la avenida de La Marina, calle San Andrés y Santa Lucía.

Sábado, 25 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El Comité de Turismo pide ayuda al general Muslera

No hace muchos días que dimos cuenta de la constitución en esta capital de la Sociedad para el fomento del turismo, y abrigábamos entonces la creencia de que pronto comenzarían a actuar las prestigiosas personas que se agruparon en este organismo, que puede y debe ser tan útil para los intereses de nuestra ciudad y de toda la región. Con sobrado motivo esta sociedad comenzó gestionando una mejora que tantas veces hemos pedido y que parece ser que está ya en vías de alcanzarse: la creación entre Madrid y la Coruña de un tren rápido y cómodo, que salga de esta ciudad en las primeras horas de la tarde.

Para conseguir estas mejoras el Comité de Turismo ha solicitado el apoyo de autoridades locales y del vocal del Directorio Militar, general Muslera, que aquí se encuentra en estos últimos días del mes de octubre de 1925.