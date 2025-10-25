Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Guía para no perderse en el nuevo Marineda City

Estas son las tiendas que han abierto en el renovado espacio del centro comercial

Noela Rey Méndez
25/10/2025 13:28
Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración
Javier Alborés

Marineda City estrenó el viernes 24 de octubre su renovado formato. El espacio que dejó El Corte Inglés se ha reformulado por completo y sus 30.000 metros cuadrados son desde ya la sede de numerosas nuevas tiendas, tras dos años de obras y una inversión de 41 millones de euros.

Marineda City se llena en el primer fin de semana de apertura de la nueva zona comercial

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauraciónVer más imágenes

Estos son los establecimientos que se pueden encontrar desde este viernes en la nueva zona de ocio y comercio de Marineda City:

Así es la nueva zona de Marineda City

Este jueves por la tarde se ha inaugurado la nueva reforma en el centro comercial coruñésVer más imágenes

  • Primaprix: Cadena de supermercados de origen español que funciona a modo de outlet de primeras marcas, pero con grandes descuentos. 
  • Half Price: Cadena de moda y accesorios de importantes marcas, pero a precios más baratos, a modo de outlet. 
  • Scalpers: Marca de moda dedicada a hombre, mujer y niños. 
  • Mango Teen: Línea de moda de Mango dirigida a adolescentes de entre 11 y 15 años. 
  • Kiabi: Empresa textil francesa que ofrece ropa de mujer, hombre, niño y bebé a precios asequibles. 
  • Pepco: Cadena de tiendas de ropa y artículos para el hogar a bajo precio. 
  • Punt Roma: Marca de moda española dedicada a mujeres. 
  • Joma: Marca de calzado y textil deportivo. 
  • Futbol Emotion: Empresa aragonesa dedicada a la venta de material de fúbtol. 
  • Sprinter: Tienda multimarca de ropa, calzado y equipamiento deportivo. 
  • RKS: Tienda de calzado y moda multimarca para hombre, mujer y niños. 
  • JD Sports: Tienda de moda deportiva dedicada a calzado y ropa urbana.
  • MGI: Tienda de regalos, juguetes y decoración. 
  • JYSK: Tienda danesa especializada en muebles y decoración para hogar y jardín. 
  • Oh’Gar: Tienda de menaje del hogar y cocina. 
  • Guaw: Tiene especializada en nutrición y complementos para perros y gatos. 
  • Arenal: Empresa dedicada a maquillaje, cosmética, productos de parafarmacia, higiene y hogar. 
  • Multiópticas: Establecimiento dedicado a productos ópticos y oftalmológicos. 
  • Bombon Boss: Cadena de cafeterías que ofrece café, batidos, dulces o ensaladas. 
  • Vips: Cadena de resturantes. 

Además, próximamente se incorporarán a la oferta de Marineda City:

Foto de familia, ayer, en la inauguración del nuevo espacio de Marineda City | Quintana

La gran sala de estar y las 30 nuevas ‘habitaciones’ de Marineda City en A Coruña

  • Mercadona: Tienda de alimentación y productos para el hogar.
  • Veritas: Cadena de supermercados ecológicos. 
  • Starbucks: Cadena de cafeterías que ofrece bebidas y dulces. 
  • Vicio: Establecimiento de hostelería especializado en hamburguesas. 
  • Apple K-tuin: Servicio técnico oficial de Apple. 
  • CeX: Cadena de tiendas de productos de segunda mano. 
  • Bed's: tienda especializada en productos de descanso, como colchones, camas o almohadas.

