A Coruña
Guía para no perderse en el nuevo Marineda City
Estas son las tiendas que han abierto en el renovado espacio del centro comercial
Marineda City estrenó el viernes 24 de octubre su renovado formato. El espacio que dejó El Corte Inglés se ha reformulado por completo y sus 30.000 metros cuadrados son desde ya la sede de numerosas nuevas tiendas, tras dos años de obras y una inversión de 41 millones de euros.
Estos son los establecimientos que se pueden encontrar desde este viernes en la nueva zona de ocio y comercio de Marineda City:
- Primaprix: Cadena de supermercados de origen español que funciona a modo de outlet de primeras marcas, pero con grandes descuentos.
- Half Price: Cadena de moda y accesorios de importantes marcas, pero a precios más baratos, a modo de outlet.
- Scalpers: Marca de moda dedicada a hombre, mujer y niños.
- Mango Teen: Línea de moda de Mango dirigida a adolescentes de entre 11 y 15 años.
- Kiabi: Empresa textil francesa que ofrece ropa de mujer, hombre, niño y bebé a precios asequibles.
- Pepco: Cadena de tiendas de ropa y artículos para el hogar a bajo precio.
- Punt Roma: Marca de moda española dedicada a mujeres.
- Joma: Marca de calzado y textil deportivo.
- Futbol Emotion: Empresa aragonesa dedicada a la venta de material de fúbtol.
- Sprinter: Tienda multimarca de ropa, calzado y equipamiento deportivo.
- RKS: Tienda de calzado y moda multimarca para hombre, mujer y niños.
- JD Sports: Tienda de moda deportiva dedicada a calzado y ropa urbana.
- MGI: Tienda de regalos, juguetes y decoración.
- JYSK: Tienda danesa especializada en muebles y decoración para hogar y jardín.
- Oh’Gar: Tienda de menaje del hogar y cocina.
- Guaw: Tiene especializada en nutrición y complementos para perros y gatos.
- Arenal: Empresa dedicada a maquillaje, cosmética, productos de parafarmacia, higiene y hogar.
- Multiópticas: Establecimiento dedicado a productos ópticos y oftalmológicos.
- Bombon Boss: Cadena de cafeterías que ofrece café, batidos, dulces o ensaladas.
- Vips: Cadena de resturantes.
Además, próximamente se incorporarán a la oferta de Marineda City:
- Mercadona: Tienda de alimentación y productos para el hogar.
- Veritas: Cadena de supermercados ecológicos.
- Starbucks: Cadena de cafeterías que ofrece bebidas y dulces.
- Vicio: Establecimiento de hostelería especializado en hamburguesas.
- Apple K-tuin: Servicio técnico oficial de Apple.
- CeX: Cadena de tiendas de productos de segunda mano.
- Bed's: tienda especializada en productos de descanso, como colchones, camas o almohadas.