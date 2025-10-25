‘Fiebre’ por Marineda City: la ampliación del centro provoca la ‘peregrinación’ de los coruñeses

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración Javier Alborés

Sábado, día de tiempo inestable y nuevas tiendas que descubrir en Marineda City. Este fue el cóctel perfecto que ayer, por segunda jornada consecutiva, provocó la ‘peregrinación’ de los coruñeses al centro comercial tras presentar el viernes su ansiada ampliación. La masiva afluencia de personas no solo era visible en la gran superficie, sino que ya en las paradas de autobús en las que se detiene la línea 11, la cola dejaba a algunos en tierra.

Ya a primera hora de la mañana el tránsito de coches en Baños de Arteixo hacía intuir lo que ocurría en el interior de Marineda City. Y es que, si ya los sábados son jornadas de aglomeraciones, la de ayer podría igualarse a cualquier víspera de Reyes. “Queríamos venir ya ayer –por el viernes– pero nos lo pensamos mejor y preferimos venir hoy. Hay mucha gente, pero al menos no es agobiante–, señaló Sabela Varela, antes de subir al bus que la llevaría de vuelta a su casa tras pasar la mañana en el centro.

Otra usuaria, Carmen López, decidió repetir: “Ayer vine sola y hoy le había prometido a mi madre que la acompañaría. Lo que más me gusta es Druni, porque tenía muchas ganas de que abriese en Coruña”, dijo.

Fuera del centro esperaba a su mujer y sus hijas Adolfo Rodríguez. “Entré un ratito pero salí. Ya aprovecharé para ver las tiendas otro día en el que haya menos gente”.

El nuevo espacio

El espacio que dejó El Corte Inglés se ha reformulado por completo y sus 30.000 metros cuadrados son desde ya la sede de numerosas nuevas tiendas, tras dos años de obras y una inversión de 41 millones de euros.

Los que visitan Marineda City pueden disfrutar de marcas de moda como Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter, RKS o JD Sports, así como visitar el outlet de marcas de ropa y calzado premium, Half Price. También abrieron sus puertas el establecimiento de alimentación Primaprix; la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh’Gar, además de la tienda especializada en mascotas Guaw. Finalmente, los clientes del centro comercial ya pueden disfrutar de 800 metros cuadrados de la firma de cosmética y perfumería Druni, y de la renovada y amplia Arenal, así como de la nueva tienda de Multiópticas, la cafetería Bombon Boss y la cadena de restauración Vips.

En las próximas semanas abrirán otras de las marcas que han elegido Marineda City para sus nuevos establecimientos. Es el caso de los supermercados Mercadona y Veritas, cadena especializada en alimentación ecológica, o los de restauración Starbucks y Vicio. En el ámbito de tecnología, también está prevista la próxima apertura del distribuidor oficial de productos Apple K-tuin y el establecimiento de productos electrónicos CeX, además de la tienda de colchones Bed’s.