Estos son los cortes de tráfico por la carrera popular del Ventorrillo

Carrera Popular del Ventorrillo 2024 Carlota Blanco

Este domingo se celebra la penúltima carrera del circuito de Coruña Corre: la Carrera Popular del Ventorrillo. La prueba será de algo más de cinco kilómetros y comenzará en la calle Alcalde Salorio Suárez alternando tramos de asfalto con otros de tierra.

La salida será a las 10.00 horas en Alcalde Jaime Hervada, pasando por las calles de Liaño Flores, Mosteiro de Caaveiro, Alcalde Solario Suárez y Alcalde Jaime Hervada. Posteriormente la carrera continuará por la calle Ágora hacia la calle Gramela, Bens, Penamoa, Cances, Silva de Arriba hasta llegar a la meta. Se espera que remate a las 11.00 horas.

Las carreras de menores serán entre las 11.00 y las 13.00 horas, saliendo también de Alcalde Jaime Hervada para dirigirse a Silva de Arriba y Penamoa, con meta, de nuevo, en el punto de salida.

Una vez finalizada la vuelta, las calles de Mosteiro de Caaveiro, Alcalde Peñamaría de Llano y Alcalde Jaime Hervada volverán a la normalidad, menos en el tramo desde Francisco Miguel hasta la calle Alcalde Peñamaría de Llano, que continuará cerrado hasta el final.

IX Carrera Popular del Ventorrillo Cedida

Las salidas de garajes estarán prohibidas hasta que se complete la carrera así como el estacionamiento en las calles Alcalde Jaime Hervada y entre las calles Alcalde Peñamaría de Llano y Alcalde Salorio Suárez. Además, el recorrido afectará a la línea 7 de los buses urbanos de la ciudad, que continuará por la ronda de Outeiro a la avenida Finisterre hasta el Centro de Salud del Ventorrillo, volviendo a reincorporarse en la ronda por la calle Alfredo Tella.