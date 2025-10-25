Mateo Suárez Antena 3

"Eres lo que estaba esperando". Así de claro se mostró el cantante Mika con Mateo Suárez. Fue en el último capítulo de las audiciones a ciegas del programa de Antena 3 'La Voz' y después de que el joven consiguiese pleno de los jurados, el propio Mika, Sebastián Yatra y Pablo López. Así llegaba un nuevo coruñés al al programa de Atresmedia.

Pero es que Mateo Suárez no es un coruñés más. Tiene un pedigree familiar del que ningún otro coruñés ni gallego, y muy pocos españoles, puede presumir. Por su sangre corre un Balón de Oro. Y es que el tío abuelo del joven artista es Luis Suárez -tío de su padre, Agustín-, el coruñés que era hasta hace poco el único español que había conseguido el Balón de Oro que certifica al mejor jugador de fútbol cada temporada (en categoría femenina pueden presumir de ello Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, y en masculina, Rodri, junto a Di Stéfano, que aunque nacido en Argentina lo logró con nacionalidad española). De lo que el coruñés Luis Suárez si podrá siempre presumir es de que él fue el primero.

Mateo Suárez se subió descalzo al escenario -característica peculiar que usa en cada actuación- e interpretó una emocionante 'Way down we go' de Kaleo acompañado de su guitarra. Un par de acordes y ya Mika se giró con determinación. No solo eso, sino que viendo la perla que podía tener entre manos, usó su privilegio de bloquear a uno de sus compañeros, por lo que, aunque quiso, Pablo López no pudo optar a unirlo a su equipo. El que también se giró fue Sebastián Yatra, que se declaró a Mateo diciéndole que le encantaría que se uniese a su equipo "y poder aprender de ti".

Al final Mika -que ya ha estado en A Coruña en concierto en las fiestas de María Pita y el Festival Noroeste- ganó la partida y se quedó con el joven coruñés de 29 años. Según informa Atresmedia, Mateo Suárez ha vivido un año en Estados Unidos, estudió en Barcelona y desde hace cinco años vive en Madrid. Su referente musical es Ed Sheeran y tiene una relación muy especial con su madre.