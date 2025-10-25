Mi cuenta

A Coruña

El invierno empieza oficialmente en las playas: A Coruña empezará a levantar la duna este lunes

El sistema de protección contra los temporales cumple 30 años en este 2025

Redacción
25/10/2025 10:15
Duna en la playa de Riazor

El Ayuntamiento de A Coruña comienza este lunes, 27 de octubre, los trabajos para levantar en la playa de Riazor la duna de arena que protegerá el Paseo Marítimo de los posibles temporales costeros de la próxima temporada invernal. 

La empresa responsable del servicio utilizará maquinaria especializada para llevar a cabo los trabajos, que transcurrirán a lo largo de la semana que viene. 

La duna superará los dos metros de altura y se situará en la parte intermedia del arenal, con una separación de seguridad con respeto al Paseo Marítimo. 

El objetivo, como cada año, es minimizar el impacto de los fenómenos costeros en el tráfico y en los elementos próximos al litoral. 

Una vez instalada la duna, el personal de Medio Ambiente revisará de manera continua la estructura para planificar posibles refuerzos en caso de ser necesarios en función de los temporales y fenómenos costeros. 

La duna permanecerá en Riazor hasta mediados de mayo del año que viene, fecha en la que será retirada para dejar las playas preparadas para lo disfrute de la temporada de baño a partir de 15 de junio de 2026. 

La duna de Riazor se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo a su paso por este arenal. 

Duna de Riazor tras el temporal Herminia @ Carlota Blanco (1)

La duna de Riazor aguanta la embestida de 'Herminia'

Este tipo de situaciones meteorológicas se dan entre una y tres veces al año de media, explican desde el Ayuntamiento. 

