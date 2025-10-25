El Ayuntamiento instala cuatro nuevos puntos limpios de proximidad en la plaza de Pontevedra, Matogrande, Elviña y Ciudad Escolar

Punto limpio de A Coruña Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña amplía con cuatro instalaciones más la actual red de puntos de proximidad destinados a residuos domésticos de difícil reciclaje. Los nuevos minipuntos limpios están situados en la Plaza de Pontevedra (en la confluencia con la calle San Andrés); en la calle Juan Díaz Porlier 7, en Matogrande; en la avenida de Salvador de Madariaga 1, en Elviña; y en la avenida de Gran Canaria 2 (junto a la plaza de la Tolerancia) en la Ciudad Escolar.

En estos colectores de pequeño formato a ciudadanía podrá depositar residuos domésticos de tamaño reducido y reciclaje complejo como bolígrafos y material de escritura, cartuchos de tinta, pequeños raees (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), pilas y acumuladores, cápsulas de cafés y lámparas.

La mayoría de estos residuos son técnicamente reciclables, pero requieren de un tratamiento más complejo y de mayor coste, explican desde el Ayuntamiento.

Por eso, desde el Ayuntamiento pretenden facilitar al vecindario a separación y recogida de estos residuos para evitar que acaben en la escombrera y dar una salida idónea la cada residuo, llevándolo el gestor de reciclaje correspondiente.

Con estos cuatro minipuntos nuevos, la ciudad ya cuenta con once instalaciones de este tipo que cubren los barrios de Monte Alto, Agra do Orzán, Los Rosales, Novo Mesoiro, Os Castros, Los Mallos, Palavea y ahora plaza de Pontevedra, Matogrande, Elviña y Ciudad Escolar.

Los minipuntos limpios se suman a los refuerzos en materia de reciclaje puestos en marcha en los últimos años por el Gobierno local en diversos ámbitos, desde la instalación de composteros hasta la renovación de los sistemas de recogida que tiene en marcha el Ayuntamiento gracias a una aportación de más de 10 millones de euros de fondos europeos.

Los nuevos puntos limpios de barrio para desechos de pequeño tamaño completan la red de recogida de residuos contaminantes, peligrosos y de difícil reciclaje de la ciudad, formada por los dos puntos limpios de Los Rosales y Eirís, destinados a residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos, neumáticos, podas y siegas, escombros y botes de spray y pinturas, entre otros.

Las empresas de los polígonos industriales de A Grela y Pocomaco cuentan con sus propios puntos limpios para dar servicio a las industrias y empresas allí ubicadas. Además, el punto limpio móvil del Ayuntamiento recorre cada semana los barrios para que los vecinos puedan depositar desechos como aceite doméstico, fluorescentes, pequeños electrodomésticos, radiografías y otros residuos.