A Coruña

Cortes de tráfico y consejos para aparcar en A Coruña por el partido Dépor - Valladolid

El choque está declarado de alto riesgo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/10/2025 14:26
Estadio de Riazor
Estadio de Riazor
EC

El partido que este domingo juegan en Riazor el Deportivo y el Valladolid ha sido declarado de alto riesgo, lo cual implica que se reforzará la seguridad antes, durante y después del choque, previsto para las 21.00 horas. 

Ante esta situación, desde la Policía Local de A Coruña explican que dos horas antes del partido se cortará al tráfico el entorno del estadio de Riazor, esto es, Manuel Murguía y avenida de La Habana. 

Además, recomiendan aparcar en el parking disuasorio del parque de Adolfo Suárez y recuerdan que no se puede estacionar en los lados de la carretera de la Tercera Ronda.

