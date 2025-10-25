Arturo Lezcano cuenta en el Circo de Artesáns las mil historias de la emigración gallega

Arturo Lezcano firma libros, durante la presentación en el Circo de Artesáns Cedida

Arturo Lezcano, nacido en Ferrol pero criado en A Coruña, presentó este sábado en el Circo de Artesáns su último libro, 'O país invisible: A epopea atlántica da diáspora galega', una obra editada por Libros del KO que recoge la huella de la emigración gallega en Latinoamérica.

Basado en más de dos décadas de viajes y testimonios, el autor da voz a casi 200 personas de destinos distintos para mostrar que, como él mismo afirmó en una entrevista a El Ideal Gallego, "non hai Galicia sen América e non hai América sen Galicia".

El acto, celebrado en el Circo de Artesáns, contó con la presencia del también periodista coruñés Nacho Carretero, socio de Lezcano en la productora Ailalelo, y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. El salón de actos se quedó pequeño para acoger a todas las personas que querían estar en la presentación.

En su libro, Lezcano reivindica, en más de 600 páginas, la emigración como una de las claves para entender Galicia y recupera historias personales –él mismo salió de Galicia para trabajar en Suramérica– que reflejan el trabajo desempeñado por los gallegos en el exterior, así como los problemas y las circunstancias que rodean al retorno. El trabajo habla también sobre el asociacionismo, un recurso para estar unidos aunque estuvieran lejos del país, y unas vivencias que marcaron a varias generaciones.

Entre las reflexiones del periodista, se encuentra la paradoja de que Galicia fuera durante años una tierra de emigrantes hacia América, entre otros destinos, y que ahora sean los descendientes de aquellos gallegos los que regresen a la tierra de sus antepasados para ayudar a progresar a la tierra donde se encuentran sus orígenes, en una "emigración en sentido inverso" que permite, de alguna manera, recuperar la identidad de Galicia.

La obra, que está escrita en gallego y salió a la calle el pasado 20 de octubre, será publicada la próxima semana también en castellano.