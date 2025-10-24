Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una veintena de escolares recrean en A Coruña la Galicia de los años 20

Estudiantes del CEIP Rosalía de Castro visitaron esta mañana la Fundación Barrié para participar en un taller didáctico sobre la obra expuesta de Sotomayor

Dani Sánchez
24/10/2025 14:41
Varios alumnos del Rosalía de Castro, esta mañana, en la Fundación Barrié
Varios alumnos del Rosalía de Castro, esta mañana, en la Fundación Barrié
Javier Alborés

Cuando los alumnos del CEIP Rosalía de Castro llegaron al colegio esta mañana seguro que no esperaban que, en su excursión a la Fundación Barrié, iban a recrear escenas de una Galicia un tanto distinta a la de hoy en día. Concretamente a la de hace cien años. Y es que, desde las 11.00 horas, una veintena de estudiantes de Educación Infantil del colegio coruñés visitaron la exposición de Fernando Álvarez de Sotomayor en lo que fue, para muchos de ellos, su primer contacto con el arte.

Tras una breve visita dirigida por Tonecho Otero a las 76 pinturas expuestas del pintor ferrolano, los escolares accedieron a todo un estudio de artista donde los jóvenes pintores -y sus musas- recrearon escenas inspiradas en varias obras de la exposición. De hecho, la inspiración en la misma entrada, donde la Barrié dedicó un pequeño espacio al verdadero estudio de Sotomayor, conservado tal y como lo dejó el artista. Pueden verse, así, su caballete, su mesa de pintor, su paleta, sus pinceles, su boceto, e incluso algunos de los pañuelos que reunió y de los que se sirvió en varias de sus obras protagonizadas por campesinas gallegas.

Javier Barón, en la exposición dedicada a Sotomayor de la Fundación Barrié

Javier Barón: "Es injusto que nadie repare en un pintor como Sotomayor"

Más información

Para ponerse manos a la obra, contaron con un gran repertorio de objetos de la época que cualquier artista desearía tener a mano a la hora de comenzar a volcar su inspiración al lienzo. Y, como si de Carnaval se tratase, una decena de niños se vistieron con atuendos típicos mientras el otro grupo los representaba en el papel.

Las obras

Divididos en cuatro grupos, los niños debían representar, a su manera, cuatro obras del artista: 'Parolando', 'El niño de la manzana', 'Paisanos gallegos' y 'Vendedores de fruta'. A través de estas pinturas de principios del siglo pasado donde los paisajes y las costumbres gallegas son los grandes protagonistas, los niños, lápices en mano, debutaron en el mundo del arte. La misión era simple: retratar lo que veían. Aunque la tarea no fue para nada fácil. Sobre todo para los que les tocaba posar. Eso sí, quedaron encantados con las vestimentas: "¿Me puedo llevar los disfraces a casa?", comentaba uno de los niños presentes en la actividad.

Javier Barón, comisario de la exposición

La Barrié ahonda en el retrato y el costumbrismo de Álvarez de Sotomayor

Más información

A esta actividad, que la Fundación Barrié pretende prolongar durante los próximos meses con al menos una veintena de diferentes colegios de la ciudad y su área metropolitana, también acudieron algunos de los padres de los niños, quienes no pudieron evitar reirse de la primera vez de sus hijos en un estudio de arte. "Está bien que hagan cosas nuevas fuera del colegio, es algo diferente", explicó una de las madres presentes en el espacio de la Fundación Barrié.

Alumnos recrearon cuadros de Sotomayor en la Fundación Barrié

Te puede interesar

Laura Vázquez, directora de Márketing e Innovación de Gestán

Gestán, presente en la primera edición del Atlantic Green Hub
Redacción
Uno de los árboles quemados en la calle Eugenio Carré

¿Por qué los vecinos de Os Mallos están 'quemados'?
Guillermo Parga
Pasarela del Castillo de Santa Cristina

Oleiros pide al Ministerio acelerar la tramitación de la obra de la pasarela del Castillo de Santa Cruz
Redacción
Belén do Campo en su reunión con el gerente de ExpoCoruña

Belén do Campo se reúne con el gerente de ExpoCoruña para repasar el calendario de eventos de los próximos meses
Redacción