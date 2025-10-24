Una veintena de escolares recrean en A Coruña la Galicia de los años 20

Varios alumnos del Rosalía de Castro, esta mañana, en la Fundación Barrié Javier Alborés

Cuando los alumnos del CEIP Rosalía de Castro llegaron al colegio esta mañana seguro que no esperaban que, en su excursión a la Fundación Barrié, iban a recrear escenas de una Galicia un tanto distinta a la de hoy en día. Concretamente a la de hace cien años. Y es que, desde las 11.00 horas, una veintena de estudiantes de Educación Infantil del colegio coruñés visitaron la exposición de Fernando Álvarez de Sotomayor en lo que fue, para muchos de ellos, su primer contacto con el arte.

Tras una breve visita dirigida por Tonecho Otero a las 76 pinturas expuestas del pintor ferrolano, los escolares accedieron a todo un estudio de artista donde los jóvenes pintores -y sus musas- recrearon escenas inspiradas en varias obras de la exposición. De hecho, la inspiración en la misma entrada, donde la Barrié dedicó un pequeño espacio al verdadero estudio de Sotomayor, conservado tal y como lo dejó el artista. Pueden verse, así, su caballete, su mesa de pintor, su paleta, sus pinceles, su boceto, e incluso algunos de los pañuelos que reunió y de los que se sirvió en varias de sus obras protagonizadas por campesinas gallegas.

Javier Barón: "Es injusto que nadie repare en un pintor como Sotomayor" Más información

Para ponerse manos a la obra, contaron con un gran repertorio de objetos de la época que cualquier artista desearía tener a mano a la hora de comenzar a volcar su inspiración al lienzo. Y, como si de Carnaval se tratase, una decena de niños se vistieron con atuendos típicos mientras el otro grupo los representaba en el papel.

Las obras

Divididos en cuatro grupos, los niños debían representar, a su manera, cuatro obras del artista: 'Parolando', 'El niño de la manzana', 'Paisanos gallegos' y 'Vendedores de fruta'. A través de estas pinturas de principios del siglo pasado donde los paisajes y las costumbres gallegas son los grandes protagonistas, los niños, lápices en mano, debutaron en el mundo del arte. La misión era simple: retratar lo que veían. Aunque la tarea no fue para nada fácil. Sobre todo para los que les tocaba posar. Eso sí, quedaron encantados con las vestimentas: "¿Me puedo llevar los disfraces a casa?", comentaba uno de los niños presentes en la actividad.

La Barrié ahonda en el retrato y el costumbrismo de Álvarez de Sotomayor Más información

A esta actividad, que la Fundación Barrié pretende prolongar durante los próximos meses con al menos una veintena de diferentes colegios de la ciudad y su área metropolitana, también acudieron algunos de los padres de los niños, quienes no pudieron evitar reirse de la primera vez de sus hijos en un estudio de arte. "Está bien que hagan cosas nuevas fuera del colegio, es algo diferente", explicó una de las madres presentes en el espacio de la Fundación Barrié.