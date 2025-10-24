Subastan por 110.000 euros una ruina en la Ciudad Vieja de A Coruña

El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio Quintana

Parece una ganga pero, como siempre, hay letra pequeña, aunque en este caso es bien visible. El edificio situado en el número tres de la calle Damas sale a subasta por 110.884 euros. El problema es que se trata de una ruina que lleva años pudriéndose, y se ha convertido en un problema para los vecinos. A reformar, como suele decirse.

Este edificio de más de cien años (fue construido en 1900, así que técnicamente s del siglo XIX), sin propietario conocido, y con una superficie construida de 235 metros cuadrados, albergó en su día nada menos que cinco viviendas en cuatro plantas y un comercio, pero hoy en día está cubierta por un andamio y su aspecto es de total abandono.

En febrero de 2018,el entonces concejal de Urbanismo, Xiao Varela, declaró en situación legal de ruina física el inmueble. En 2024, se convertiría el primero de un plan de ruinas con el que esperaban conseguir que los dueños de edificios en mal estado se decidieran a rehabilitarlos o los vendieran a terceros, amenazándolos con el embargo. Pero también Hacienda estaba interesada en embargar el fruto de la subasta para cobrarse impuestos atrasados por el número tres de la calle Damas, así que el proceso se paralizó.

En febrero de este año, se publicó un anuncio en el BOE, por el que se acordaba que el fruto de la subasta iría a parar a Hacienda, para compensarle de las deudas pendientes, que son 389.715 euros. Esto permitió reactivar el proceso y ahora los postulantes tienen hasta el 22 de diciembre para presentar su oferta.

El adjudicatario dispone de un plazo de 3 meses desde la fecha de la inscripción registral de la nueva propiedad para solicitar licencia de obras para la rehabilitación integral del inmueble. El adjudicatario dispone de un plazo de 9 meses desde la fecha de la inscripción registral de la nueva propiedad para iniciar las obras conforme a la licencia concedida, y el plazo máximo para su ejecución será el establecido en dicha licencia.