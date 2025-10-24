Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Por qué los vecinos de Os Mallos están 'quemados'?

El barrio de A Coruña ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que piden la solución a un problema de hace 15 meses

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/10/2025 14:47
Uno de los árboles quemados en la calle Eugenio Carré
Uno de los árboles quemados en la calle Eugenio Carré
Quintana

Convertido en el tema del año en la agenda municipal de 2024, la huelga de basura y sus daños colaterales en el día a día para los ciudadanos son ya un apestoso recuerdo que ha quedado en el olvido. Sin embargo, como quiera que donde hubo fuego en algunos casos quedan brasas, o algo peor, quince meses después de los coletazos finales de los actos vandálicos hay un barrio que todavía no ha recuperado plenamente la normalidad. Es el caso de Os Mallos, donde los contenedores que ardieron no han sido reemplazados y los árboles que estaban cerca de ellos siguen presentando un aspecto más propio de una película de Tim Burton que del pretendido rincón verde que deben representar. 

Así, la Plataforma Veciñal de Os Mallos, cansada de que durante un año y medio sea constantemente Halloween, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de A Coruña para pedir una actuación en la calle Eugenio Carré, la principal afectada. En concreto, pide que se sustituyan dos árboles chamuscados, así como la vuelta de los tres contenedores de papel que fueron quemados, pero nunca reemplazados. “Da la sensación de que el barrio está abandonado, porque si arde un árbol lo normal es que se sustituya, porque no crecen por reproducción”, afirman fuentes de la entidad vecinal. “Los contenedores de papel tampoco se han repuesto, y tienen que cambiarse en varias calles”, añaden.

La presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, Alba Balsa, enseña las camisetas con la imagen de Meigui Mallos

Lo cierto es que, más allá de una cuestión estética y de orgullo, lo de los contenedores tiene que ver también con la movilidad. Conseguida en gran medida la labor de concienciación de los ciudadanos para involucrarse en el proceso de reciclaje, ser respetuosos con el medio ambiente implica para muchos residentes una incómoda caminata hasta el depósito para papel más cercano. En este caso, el más utilizado es el de la calle Ángel Senra, a la altura de la plaza de San Vicente.

Versión municipal

El Ayuntamiento de A Coruña afirma que la sustitución de esos árboles se encuentra dentro de la agenda municipal y que se llevará a cabo “antes de finales de año”. Además, la especie en cuestión, denominada photinia, no se adapta bien al entorno y se cambiará por otra denominada tilia.

Por otra parte, los vecinos respiran aliviados, ya que temían que la actuación se retrasase hasta una “reforma” completa del barrio.

