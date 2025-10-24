Nuevo corte en Alfonso Molina por su remodelación

Avenida de Alfonso Molina, en A Coruña Javier Alborés

La Delegación del Gobierno en Galicia informa de que, con motivo de las obras de remodelación de la Avenida de Alfonso Molina (AC-11), en A Coruña, será necesario realizar un corte temporal en el ramal de conexión de la AC-10 (Avenida de San Cristóbal) con la AC-11 en sentido salida de la ciudad, procedente del polígono de la Grela.

El corte se efectuará para llevar a cabo trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada. Las restricciones estarán vigentes del martes 28 de octubre a las 10:00 horas hasta el jueves 30 a las 13:00 horas. Con posterioridad será preciso realizar nuevos cortes de los que se irá informando con antelación.

Durante estos intervalos de tiempo, se recomienda a los vehículos procedentes del polígono de la Grela emplear las siguientes vías alternativas: para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14; para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la Avenida de la Universidad (Avda. Glasgow – Avda. Universidad – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de la Avenida de Alfonso Molina.

También podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande. Las rutas alternativas estarán señalizadas en los paneles de mensaje variable tanto de la DGT como del propio Ayuntamiento de A Coruña.