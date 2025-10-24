Más de 1.300 personas confirmaron su participación en la Carrera Popular del Ventorrillo

Coruña Corre 2024 Archivo

Este domingo se celebrará la penúltima carrera del circuito de carreras populares Coruña Corre. Se trata de la Carrera Popular del Ventorrillo, cita para la que ya está la inscripción cerrada y más de 1.300 personas confirmaron su asistencia.

“Desde el Gobierno de Inés Rey estamos muy satisfechos con el desarrollo de este circuito, que es ya una referencia de las carreras populares a nivel gallego”, indicó Manuel Vázquez, concejal de Deportes. En la prueba absoluta será de algo más de cinco kilómetros: saldrá de la calle Alcalde Salorio Suárez y alternará tramos de asfalto con otros por pistas de tierra, tanto por el Ventorrillo cómo por la parte alta da Silva.

Además, a la disputa de la prueba en categoría absoluta se sumará, como ya es habitual, la celebración de la carrera en categorías inferiores, desde sub-18 la peques. Habrá salidas graduales entre las 11.15 y las 12.30 horas y también recorridos diferenciados en función de las edades de las chicas y rapaces participantes.

Las personas participantes podrán recoger sus dorsales el propio domingo 26, desde las 9.00 horas, en el local de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo (Rúa Alcalde Salorio Suárez, 26, Bajo). Habrá servicio de duchas en el polideportivo municipal del Ventorrillo hasta las 13.00 horas y guardarropa en el local de la asociación vecinal. La entrega de premios se celebrará en la plaza Salvador de Madariaga a partir de las 13.00 horas.

Antón Gómez e Inés Alfonso lideran la clasificación general absoluta

A solo dos pruebas de que finalice esta edición, el circuito Coruña Corre 2025 promete emociones fuertes en este tramo final de temporada. Las carreras del Ventorrillo y Novo Mesoiro pondrán la prueba los actuales ocupantes del podio en la categoría absoluta.

Tras cinco carreras disputadas, al frente de la clasificación masculina está Antón Gómez López, seguido por Daniel Fuentes Bardanca y Paulo Cameselle Juiz. En la femenina, la primera posición es para Inés López Alfonso, con Noelia Souto e Inés Papín tras ella.

Afectaciones al tráfico

Con motivo de la celebración de esta prueba, la Policía Local prepara un dispositivo especial de tráfico en el conjunto del recorrido. De 7.00 a 14.00 horas se cortará la calle Alcalde Salorio Suárez, entre Alcalde Jaime Hervada y Mosteiro de Caaveiro. De 9.45 a 10.30 horas permanecerán cerradas al tráfico, además, las calles Mosteiro de Caaveiro (entre Alfredo Teja y Alcalde Liaño Flores) y Alcalde Jaime Hervada (desde Liaño Flórez a Pintor Francisco Miguel).