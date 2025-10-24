Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lucía Aldao gana los XXXIII Juegos Florales de María Pita

Belén Cebey
Belén Cebey
24/10/2025 08:36
Lucía Aldao gana los Juegos Florales de María Pita 4
María Nieto recogió el premio en nombre de Lucía Aldao
Cedida

La escritora y poeta Lucía Aldao ha sido la ganadora de la XXXIII edición de los Juegos Florales María Pita en la categoría senior, con su poema 'A teima vertical de cen outonos'. La autora, que no pudo asistir al acto de entrega, fue representada por la también escritora María Nieto, quien recogió el galardón en su nombre.

En la categoría junior, el premio recayó en Lola Ricoy, reconocida por sus versos reunidos bajo el título 'Sueño Alto'.

Lucía Aldao gana los Juegos Florales de María Pita
La joven Lola Ricoy recogiendo el premio
Cedida

El certamen, que celebra más de tres décadas de historia, se consolida como uno de los eventos literarios más emblemáticos de la ciudad, fomentando la creación poética tanto entre autores consagrados como entre jóvenes talentos.

