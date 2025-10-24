Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los fans coruñeses de Aitana demandan una nueva fecha en el Coliseum

Las entradas se agotaron en poco menos de una hora

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
24/10/2025 12:12
Aitana en el Morriña Fest 2024
Aitana en el Morriña Fest 2024
Carlota Blanco

Esta semana fue la preventa y venta general para el único concierto en Galicia de la cantante Aitana y, en menos de una hora, las localidades del Coliseum volaron, dejando a muchos fans coruñeses y gallegos son la oportunidad de gozar del 'Cuarto Azul World Tour' en próximo 22 de julio.

Aitana en el Morriña Fest 2024

Aitana se corona en A Coruña: agotadas las entradas para el Coliseum

Más información

Ante el delirio colectivo que fue la venta en toda España, Aitana ha decidido sacar nuevas fechas ante 11 "sold outs" en algunas ciudades. Una de ellas es A Coruña, pero la cantante, por el momento, no ha anunciado un segundo concierto en el Coliseum. 

Esto es algo que demandan los fans de la ciudad herculina, quejándose de las condiciones de venta, habiendo varias preventas a las que no todos tenían acceso, o a la imposibilidad de encontrar entradas para un grupo de amigos. 

Las nuevas fechas que ha incluído la cantante son: Valencia, Sevilla, Barcelona (dos nuevas), Madrid (dos nuevas) y Bilbao. Los precios de las entradas, en A Coruña, iban desde los 59 a los 114 euros. 

Te puede interesar

El sauce de la plaza de la Sinagoga

La Ciudad Vieja de A Coruña llora por su sauce
Lara Fernández
elidealgallego-yourmoney

Youmoney.es: la plataforma que simplifica los préstamos online
Contenido Patrocinado
El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña espera un 2026 "muy complejo"
Iván Aguiar
Recuperación del Picasso robado en Madrid

El cuadro de Picasso desaparecido, ya recuperado, no salió de Madrid
EFE