Los fans coruñeses de Aitana demandan una nueva fecha en el Coliseum

Esta semana fue la preventa y venta general para el único concierto en Galicia de la cantante Aitana y, en menos de una hora, las localidades del Coliseum volaron, dejando a muchos fans coruñeses y gallegos son la oportunidad de gozar del 'Cuarto Azul World Tour' en próximo 22 de julio.

Ante el delirio colectivo que fue la venta en toda España, Aitana ha decidido sacar nuevas fechas ante 11 "sold outs" en algunas ciudades. Una de ellas es A Coruña, pero la cantante, por el momento, no ha anunciado un segundo concierto en el Coliseum.

Esto es algo que demandan los fans de la ciudad herculina, quejándose de las condiciones de venta, habiendo varias preventas a las que no todos tenían acceso, o a la imposibilidad de encontrar entradas para un grupo de amigos.

Las nuevas fechas que ha incluído la cantante son: Valencia, Sevilla, Barcelona (dos nuevas), Madrid (dos nuevas) y Bilbao. Los precios de las entradas, en A Coruña, iban desde los 59 a los 114 euros.