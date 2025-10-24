Libros de expurgo de regalo en la biblioteca más escondida de A Coruña

Biblioteca Historico Militar de A Coruña en el cuartel de Atocha Javier Alborés

Pocos, muy pocos, son los coruñeses que saben de la existencia de la Biblioteca Histórico Militar de la ciudad. Ubicada en el interior del cuartel de Atocha, es una de las más escondidas y, para acceder, hace falta un pequeño ritual: llamar al timbre de la puerta municipal, esperar a que un militar abra, recorrer el pequeño tramo que lleva hasta la sala con los libros e identificarse con el DNI. Este viernes, con motivo del Día de las Bibliotecas (que se celebra cada año el 24 de octubre para recordar el destrozo de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada durante la guerra de Bosnia), invitaba a los curiosos a acercarse y, para animarles, prometía regalarles alguno de los libros de expurgo que tenían guardados.

Dos civiles y un militar atienden a los usuarios cada día, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Allí, en una superficie total de 542 metros cuadrados, se pueden consultar libros de todo tipo, no solo militar, en un fondo que supera los 41.000 ejemplares. Entre todos ellos, hay más de 12.000 que son anteriores a 1901.

Alfabetización

Cuando existía el servicio militar, el Ejército era una oportunidad para muchos hombres de aprender a leer y escribir, en una importante labor de alfabetización. De ahí surgieron también las bibliotecas de los cuarteles, en donde era posible encontrar libros de diversas materias, desde manuales técnicos hasta novelas. Con los años, algunos de estos espacios se cerraron y los fondos se llevaron a la de Atocha, que es la Biblioteca Histórico Militar para toda la zona norte de España, lo que supone Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja y Castilla y León.

En 1996, esta biblioteca estaba en el cuartel de Atocha pero dos años después pasa a depender del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste y se va al Museo Militar, aunque en 2003 regresó a su ubicación inicial, en donde sigue a día de hoy.

Temática variada

Aunque pudiera parecer que todos los libros de esta biblioteca son de contenido militar, nada más lejos de la realidad. Es cierto que hay muchos ejemplares sobre tiro, maniobra, táctica y muchas otras temáticas relacionadas con el Ejército pero también hay otros asuntos y bastantes novelas. En la parte histórica, guardan algunos misales con impresionantes grabados de 1880 y manuales de Medicina también ilustrados. El más antiguo de todos es un libro de 1580, en francés, del rey Enrique IV.

Con motivo del Día de las Bibliotecas, este viernes regalaban a cada uno de los visitantes que hasta allí se acercaron un libro de expurgo, de los que retiran, aunque muchos de ellos interesantes. Desde novelas de Aldous Huxley o Stefan Zweig hasta libros infantiles.

El catálogo del centro, para saber los libros que tienen, se puede consultar a través de internet en este enlace. Ahí indican los ejemplares y si están disponibles para préstamo o si tienen que ser consultados en el cuartel de Atocha.