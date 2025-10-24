Las instantáneas del festival FFoco toman la Fundación Luis Seoane

La presentación del festival Ffoco en la Fundación Luis Seoane

La Fundación Luis Seaone acoge desde esta tarde las fotografías de la novena edición del Festival Ffoco, una cita en la ciudad con lo mejor de la fotografía documental contemporánea. En la presentación participó Juan Varela, co-director de FFoco:"Inauguramos la novena edición del festival. Este año el eje temático son los flujos migratorios, que es una cuestión que nos afecta mucho como gallegos pero que abordamos desde una perspectiva multicultural", explicó.

Varela, así, ofreció detalles de las dos exposiciones protagonistas de esta edición: Felipe Romero Beltrán y Claudia Prechedes. "El trabajo de Felipe Romero Beltrán, que tenemos la suerte de poder tener en la ciudad porque también está exponiendo en París y en Berlín, documenta la vida de nueve jóvenes marroquíes que estuvieron entre 2020 y 2023 en un centro de acogida para jóvenes en Sevilla", explicó.

"Y tenemos otro proyecto de Claudia Prechedes, que es una artista visual de origen brasileño que vive en A Coruña desde el mes de enero y tiene vinculación con Galicia a nivel familiar", comentó: "Habla de pertenencia, de identidad, de cuestiones vinculadas al racismo, y todo lo expresa a través del pelo". "El pelo también es política. Ella cuenta cómo le obligaban a alisarse su pelo afro (aunque no sé si esa expresión es adecuada) para ir a la escuela, y usa ese elemento físico para hablar de cuestiones que interesan a nivel social", manifestó.

El festival, único en su género en Galicia, regresa con la voluntad de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y experimentación en torno a la imagen. Este año, por tanto, incorpora dos nuevos espacios a su programación: las librerías Galgo Azul Espazo Cultural y Restory Books.

En Galgo Azul se impartirá un taller de narrativa visual y fotolibros para niños de ocho a doce años, a cargo de Sonia Hermida. En Restory Books, sus responsables, Pavel Milev y Patricia Acinas, ofrecerán un recorrido por su catálogo de publicaciones especializadas en artes, creatividad y pensamiento crítico.

Los coruñeses podrán así acudir a visitar dos exposiciones que, según indica la organización del festival, tomará las salas de la Fundación Luis Seoane. Una oportunidad para visitar un festival que, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación, se consolida como una cita de referencia para seguir el pulso de la fotografía documental contemporánea en Galicia.