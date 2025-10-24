La UDC lidera un proyecto europeo para reforzar la resiliencia climática de la acuicultura atlántica

El proyecto CLIRAQUA, liderado por el CICA de la Universidade da Coruña Cedida

El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) acogió este viernes la reunión inicial del proyecto europeo CLIRAQUA (Climate Resilience and Adaptation in Aquaculture), una iniciativa transnacional que busca fortalecer la resiliencia de la acuicultura atlántica frente al cambio climático.

Con un presupuesto total de 1,96 millones de euros, CLIRAQUA está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y reúne a entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. El proyecto tendrá una duración de treinta meses, finalizando en marzo de 2028, y su meta principal es reducir la vulnerabilidad de las especies y ecosistemas acuícolas ante fenómenos como el aumento de temperatura, la salinidad o la pérdida de calidad del agua.

Durante el encuentro celebrado en el CICA, los socios del consorcio definieron la estrategia de planificación de tareas y herramientas digitales que marcarán la hoja de ruta del proyecto. CLIRAQUA apostará por soluciones basadas en los ecosistemas y por tecnologías innovadoras que permitan anticiparse a los efectos del cambio climático en el medio marino.

El consorcio está liderado por el CICA de la Universidade da Coruña, y participan también el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA), el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, la Universidade dos Açores, el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), el Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), el Marine Institute y el College of Science and Engineering de la University of Galway (Irlanda), el Institut National de Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement (INRAE) y el Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA). Además, cuenta con la participación como socio asociado de Seafood Legacy.

Entre sus principales líneas de actuación, CLIRAQUA desarrollará un repositorio de datos climáticos y ecológicos para generar mapas interactivos de vulnerabilidad, impulsará protocolos de gestión adaptativa para productores y administraciones, y creará un sistema de alerta temprana frente a enfermedades vinculadas a cambios de temperatura o salinidad.

Asimismo, el proyecto establecerá una Red Transnacional de Resiliencia Acuícola que promoverá el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre investigadores, administraciones y comunidades costeras. Todas las herramientas generadas estarán disponibles para productores, responsables políticos, investigadores y ciudadanía, contribuyendo así a una acuicultura más sostenible, segura y eficiente.