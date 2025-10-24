Lume vuelve a casa por Navidad: el escritor Rober Cagiao y su familia revivirán la histórica librería

El escritor Rober Cagiao, junto a su hermana y a su madre, tomará las riendas de un espacio cultural mítico de A Coruña Archivo Editorial El Ideal Gallego

Como la canción, la histórica librería Lume, que cerró sus puertas en septiembre de 2024, volverá a casa por Navidad. Así lo anunció esta mañana con un escueto comunicado en su cuenta de Instagram: "Os libros volven a Lume polo Nadal. Próximamente máis información". Y lo hará nada más y nada menos que de la mano del escritor Rober Cagiao, que junto a su hermana y a su madre tomará las riendas de un espacio cultural mítico de A Coruña.

Lo hará, además, con nuevo nombre, Espazo Cultural Lume, aunque la idea sea, en realidad, esencialmente la misma: nutrir a la ciudad de un espacio cultural en el que habrá libros, actos y presentaciones para los más lectores.

La idea de hacerse con el negocio, explica Cagiao, viene de hace años. Como escritor, dice, siempre tuvo la espinita clavada de tener su propia librería, pero no fue hasta este año que se lanzó a ver librerías. Y cuando visitaron el local de Lume, tras pasar varios meses en el proceso de búsqueda, "fue un flechazo": "El espacio es genial, se adecuaba a la idea, y además con el toque de recuperar una librería histórica para la ciudad".

Por eso, de hecho, respetarán el nombre original, aunque la idea también es que albergue presentaciones y actos relacionados con el mundo cultural. Los primeros, de hecho, se celebrarán ya en las primeras semanas de diciembre, cuando la librería volverá a abrir. "Los tres Cagiao", bromea, se harán cargo así de un negocio histórico perdido a finales del año pasado, que ahora será familiar y que, pese a algunos cambios menores, se plantea como una continuación de lo que supuso la librería Lume para la ciudad.

A cargo de la librería, antes de su cierre, estaba Paula Veira, quien a través de un correo electrónico dirigido a sus clientes informó del cierre, el 17 de septiembre de 2024, de un establecimiento histórico de la ciudad: ubicada en la calle Fernando Macías, la librería estuvo 48 años en activo, desde diciembre de 1975.

En aquel momento, Veira señaló varias causas como motivo del cierre: “Influye un poco todo. Es como un conjunto de cosas entre las que se dan situaciones personales y otros objetivos”. Al final, también notas que falta algo y te lleva a pensar que lo mejor es cerrar”, explicaba entonces recalcando que una serie de circunstancias en los últimos tres años hicieron que su camino se fuera por otro lado.

“Hay que tomar la decisión de cerrar y es evidente que no gusta, pero bueno, se toma la decisión que uno piensa que es la mejor”, comentaba apenada Paula Veira, quien sin duda contribuyó a mitificar aún más la leyenda que Lume había iniciado en la Transición con su madre, Dolores Porto, entre las protagonistas. Porto fue empleada de la librería y en 1988 se hizo junto con el mando junto a Luis Martínez, hasta que en 2012 les tomó el relevo su hija, Paula Veira.