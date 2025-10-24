El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo Javier Alborés

En un contexto económico internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y el estancamiento de varias economías europeas, la Cámara de Comercio de A Coruña espera un 2026 "muy complejo". Así lo aseguró el director general de la entidad, Manuel Galdo, durante la presentación del presupuesto y del plan de acción del próximo año.

Proteccionismo económico, inestabilidad geopolítica, conflictos y pérdida de posición estratégica de la Unión Europea en el mundo (con países como Alemania y Francia en graves dificultades económicas). Estas fueron algunas de las dificultades que enumeró Galdo durante su exposición y que marcan la situación económica de las empresas.

Cuentas

La Cámara ha aprobado un presupuesto para 2026 de 4,9 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca del 7,30% respecto al ejercicio anterior. La entidad destaca que consolida "la posición patrimonial de la entidad, que continúa sin deuda financiera ni comercial".

El sector alimentario gallego se muestra al mundo desde A Coruña: "Es una valiosa oportunidad" Más información

El presidente, Antonio Couceiro, destacó el incremento registrado en las cuentas y expuso que una de las prioridades será la "consolidación" del Club Cámara y la apertura del espacio fitness, que todavía está pendiente. Además, también será el primer año completo en el que esté en funcionamiento el nuevo centro de formación, que abrió sus puertas hace pocas semanas.

El próximo año del organismo cameral también estará marcado por la ampliación del ámbito territorial a Ferrol, lo que supone la incorporación 22 nuevos ayuntamientos y más de 10.500 empresas gracias a la reciente apertura de su nueva sede en la ciudad departamental, que entró en funcionamiento esta misma semana.

Según explicó la entidad presidida por Antonio Couceiro, "el presupuesto refleja una gestión prudente y una visión de futuro basada en la innovación, la formación y el desarrollo territorial como pilares estratégicos".

Programas y servicios

En cuanto a las ayudas para la internacionalización, la Cámara mantendrá el acompañamiento a empresas en su salida al exterior mediante programas europeos como Foexga, Pyme Global, Xpande Digital y Exporpymes, además de ofrecer jornadas sobre mercados específicos y un servicio de Inteligencia Económica Internacional. La Cámara continuará apoyando el registro ante la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) y gestionando becas en el extranjero.

Sobre empleo, los programas Talento Joven y Talento 45+ seguirán impulsando la empleabilidad de jóvenes y mayores de 45 años desempleados. Además, se incorporan los nuevos proyectos Somos Futuro II y Acreditación de Competencias.

Un aula para baristas y un auditorio: la Cámara de Comercio estrena un centro para formarlos a todos Más información

La entidad también fomentará la creación de empresas a través de iniciativas como España Emprende, Eduinspira, Eduindustria, los viveros de empresas de Carballo y Cerceda y el Punto de Atención al Emprendedor.

Además, gestionará el nuevo Polo de Emprendimiento de la Xunta en la sede de Ferrol y mantendrá sus líneas de microcréditos de 1 millón de euros anuales gracias al acuerdo con MicroBank.

Como actuación para el próximo año, se reforzarán las áreas de certificaciones, servicios jurídicos, mediación y arbitraje, así como el alquiler de espacios, la elaboración de estudios e informes y el asesoramiento empresarial personalizado.