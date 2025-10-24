La Ciudad Vieja de A Coruña llora por su sauce

El sauce de la plaza de la Sinagoga Patricia G. Fraga

La Ciudad Vieja de A Coruña perderá próximamente su sauce más emblemático, el que da nombre al mesón de la plaza de la Sinagoga. Los técnicos del Ayuntamiento, tras estudiar el estado del ejemplar, comprobaron que este tiene parte de su raíz rota, de ahí que esté torcido. Por este motivo, se retirará y se plantará otro sauce en su lugar.

El Gobierno local cuenta con un programa de gestión de arbolado en el que se reflejan los requisitos que deben cumplir las diferentes especies existentes en la ciudad. Además, se hace un análisis riguroso de los árboles con el fin de atender a la seguridad de los ciudadanos. En el caso del sauce, causas naturales del paso del tiempo han provocado que este deje de tener sujeción.

El actual árbol de la Sinagoga es de este milenio, pero hay indicios de un sauce en la calle Sinagoga desde hace más de un siglo, concretamente, ya a finales del XIX se referencia la existencia de esta especie en esta pequeña plazuela junto a lo que se estudia si es una mikvé y junto al mesón que, precisamente, lleva el nombre de ‘El Sauce’.

Pero este no será el único árbol que desaparecerá de A Coruña en los próximos días. Uno de los chopos de la plaza de Ourense también se talará, en este caso este sábado, 25 de octubre. De nuevo, el árbol se repondrá.

"Por necesidades obligatorias", matizan fuentes del Gobierno municipal, los dos árboles tendrán que retirarse. En el caso del chopo, se trata del segundo que se talará en la plaza de Ourense en los últimos meses. Al ser una zona de constante tránsito de personas, no queda "más remedio" que proceder a su tala: tiene daños en el anillo y la copa en regresión, por lo que existe un riesgo potencial de caída.