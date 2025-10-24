La alcaldesa de A Coruña reconoce un problema con los coches abandonados: “Se retiran muchísimos”

Deposito municipal de vehículos Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, reconoce que existe un número importante de vehículos que se abandonan en las calles de A Coruña. “Se retiran muchísimos vehículos abandonados al año. Es una cosa curiosa. Hay mas plazas ocupadas por vehículos abandonados que por terrazas”, comentó.

La regidora hizo estas declaraciones en el programa radiofónico ‘Cita en María Pita’, donde un oyente se quejaba de que había varios de estos coches que ocupaban espacio. Esto se refleja en algunas estadísticas, particularmente en las de la Policía Local, que cada vez redacta más expedientes por vehículos abandonados en las calles. El año pasado, 447, lo que supone un aumento del 10% con respecto al anterior ejercicio. Es decir, que cada día se descubre más de un coche abandonado en alguna en las calles de A Coruña.

Naturalmente, estos vehículos nunca se dejan ver en las calles principales. Las personas que abandonan sus automóviles lo hacen en vías pequeñas, residenciales, que registran un tráfico escaso y que es poco probable que llamen la atención o molesten. También son habituales en los alrededores de los polígonos empresariales, donde no hay tanto tránsito y escasean los vecinos que se quejen.

La Policía Local relaciona este aumento de los abandonos con la antigüedad de los vehículos porque estos, a medida que pasa el tiempo, necesitan cada vez más reparaciones para funcionar y el mantenimiento resulta demasiado costoso. Igual ocurre con el pago de la ITV y el impuesto de circulación. Tampoco quieren hacer frente a los trámites para desmatricularlos y achatarrarlos.

Así que no siempre es una decisión consciente el abandonarlos, sino una consecuencia natural de una dinámica económica en la que, a pesar de los bajos índices de paro, la inflación mantiene el nivel adquisitivo a niveles inferiores a antes de la pandemia.