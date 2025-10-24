Mi cuenta

A Coruña

Investigada una vecina de A Coruña por el hurto de 25 aparejos de pesca en el puerto de A Coruña

Redacción
24/10/2025 10:24
Robo aparejos de pesca
Los aparejos de Pesca  recuperados por la Guardia Civil 
Guardia Civil 

La Guardia Civil ha investigado a una vecina de A Coruña y dos vecinos de Malpica de Bergantiños como supuestos autores de un delito de hurto tras la sustracción de 25 aparejos de pesca en el puerto de A Coruña.

La Guardia Civil ha informado este viernes de que el perjudicado presentó una denuncia el 23 de septiembre porque una o varias personas desconocidas le habían sustraído 25 aparejos de pesca que tenía depositados en el muelle de Oza, cuyo valor es de 2.000 euros.

Se inició entonces una investigación y los agentes lograron identificar a los supuestos autores y localizar los aparejos.

Así, la Guardia Civil procedió a la investigación de tres personas como supuestos autores de un delito de hurto y también recuperó los objetos sustraídos para entregárselos a su legítimo propietario.

