El tráfico en A Pasaxe se complicó hace 25 años mucho más de lo habitual debido a la instalación de una pasarela peatonal a la altura del colegio Santa María del Mar. Las retenciones fueron importantes durante las tres horas que duraron los trabajos de colocación de la estructura. Ese caos circulatorio fue uno de los asuntos que destacó El Ideal Gallego en su edición del 24 de octubre de 2000. Un cuarto de siglo antes, a estas alturas de 1975, el diario relataba las buenas actuaciones con los juveniles del Dépor del joven José Luis Vara, camino de cumplir su sueño de llegar al primer equipo coruñés. En 1950 el periódico incluía la crónica del 5-0 que el cuadro blanquiazul le endosó en Riazor nada más y nada menos que al Real Madrid.

Martes, 24 de octubre de 2000

Hace 25 años | Caos circulatorio en A Pasaxe por la instalación de una pasarela peatonal

La colocación de una pasarela peatonal en la avenida de A Pasaxe, a la altura del colegio Santa María del Mar, provocó ayer, 23 de octubre de 2000, un gran atasco en dirección salida de la ciudad. La Policía Local montó un dispositivo alternativo para desviar el tráfico por Eirís, pero no logró absorber a todos los vehículos. Los trabajos, que comenzaron a las cinco de la tarde, se prolongaron por espacio de más de dos horas y la circulación no fue fluida hasta las ocho. El paso elevado fue desmontado de su ubicación anterior, en Casablanca.

Por otra parte, los residentes que hayan conseguido una de las 329 plazas que componen el aparcamiento de Linares Rivas, tras el sorteo realizado el pasado 18 de octubre de 2000 ante un notario y un representante municipal, podrán comenzar a utilizarlas a partir del día 30. A lo largo de esta semana, la empresa concesionaria de la gestión del subterráneo remitirá a los propietarios cartas explicativas para que realicen el último pago de las plazas, tras el cual se les entregarán las llaves del garaje. El precio de las plazas varía en función de las dimensiones y su situación. Oscila entre 1.600.000 y 1.950.000 pesetas, IVA no incluido.

Viernes, 24 de octubre de 1975

Hace 50 años | José Luis brilla en el Deportivo Juvenil y apunta al primer equipo blanquiazul

En las filas del Deportivo Juvenil destaca en 1975 José Luis, que juega en la delantera y en la media. Es el máximo goleador de la primera división de la capital, con 14 goles. Se llama José Luis Vara Olveira, tiene 17 años y mide 1,84. Siempre jugó en el Esteirana y se adapta a cualquier puesto de la delantera. ¿Cuántas temporadas te quedan como juvenil? “Puedo jugar una más y espero esforzarme al máximo para ir subiendo escalones”, responde. ¿Piensas en la selección gallega? “A todo jugador le interesa progresar. Ir a la selección sería un buen broche. Claro que ser titular del Deportivo y llevar la campaña que llevamos es para estar como un niño con zapatos nuevos”, confiesa José Luis.

En sucesos, un lobo dio muerte a una yegua propiedad de José Roca, en la zona de Fervenzas, en el municipio coruñés de Aranga. Esta circunstancia motivó que los cazadores de la zona organizaran una batida. Sobre las nueve de la mañana de ayer, 23 de octubre de 1975, en el monte de los Carballos, Luis Díaz Rodríguez, de 27 años, casado y vecino de la parroquia de La Queimada, dio muerte, tras dos certeros disparos, a una loba de grandes proporciones, que alcanzó un peso de 60 kilogramos.

Martes, 24 de octubre de 1950

Hace 75 años | Rotundo triunfo (5-0) del Deportivo ante el Madrid

Rotunda victoria del Deportivo en Riazor frente al Real Madrid (5-0). Oswaldo anotó el primero antes del descanso, Tino amplió la ventaja con dos goles más en la segunda parte y en la recta final Corcuera y Rafael Franco redondearon el marcador definitivo con sendos tantos. No ha podido ser más satisfactoria la séptima jornada de la Liga para los seguidores de los clubs gallegos. A excepción de los dos equipos departamentales –el Ferrol y el Arsenal–, que sufrieron derrotas ante sus contrarios, todos los demás han triunfado en las tres divisiones.

Por otra parte, los coruñeses respondieron generosamente al llamamiento del Domund del Año Santo. Los templos estuvieron abarrotados de fieles y la colecta de 1950 superó a la de 1949, lo que demuestra que el espíritu misionero se va extendiendo y popularizando en nuestra capital.

Sábado, 24 de octubre de 1925

Hace 100 años | Salvamento de un bote en aguas coruñesas

Reina desde hace dos días un fuerte temporal que ha paralizado por completo el trabajo de la gente de mar en el puerto de Lage. Al comenzar el temporal hallábanse en la ría dos pailebots, uno de los cuales por estar ya cargado salió sin novedad para su destino. El otro, el ‘Marina’, que se hallaba descargando sal, tuvo que suspender la faena, quedando con la tripulación a bordo aguantando el temporal.

En la mañana de ayer, 23 de octubre de 1925, por falta de víveres y con una marejada imponente, salió el patrón de dicho pailebot, Ramón Cousillas, con su mujer, un niño de diecinueve meses y los seis restantes tripulantes, embarcando todos en un bote. Un fuerte golpe de mar hizo zozobrar la embarcación, cayendo todos al agua. La alarma entonces fue enorme, pero gracias a la pericia y sangre fría de los marineros, llegaron todos a tierra sin novedad.