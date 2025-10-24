Gestán, presente en la primera edición del Atlantic Green Hub

Laura Vázquez, directora de Márketing e Innovación de Gestán Cedida

Gestán participó en la primera edición del Atlantic Green Hub, inaugurada este jueves en la Cidade da Cultura, que convirtió Santiago en un punto de encuentro para la innovación ambiental y la colaboración entre territorios del arco atlántico. El evento, promovido por los clústeres Viratec (Galicia) y Aclima (Euskadi), reunió a empresas, instituciones y agentes del sector con el objetivo de impulsar la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos y la transición ecológica.

La compañía presentó en su stand sus principales líneas de trabajo en gestión integral de residuos, valorización y economía circular, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad como pilares de su actividad.

Además, la directora de Marketing e Innovación de Gestán, Laura Vázquez, participó en “Espacios para compartir”, un foro pionero concebido para conectar a empresas e instituciones con las soluciones más innovadoras y eficientes para hacerlas más competitivas y acelerar la transición ecológica. La ponencia llevó por título, “Gestán | Soluciones ambientales y proyectos de innovación circular”.

Con su presencia en el Atlantic Green Hub, Gestán refuerza su papel como agente activo en la transformación sostenible del tejido industrial gallego, impulsando proyectos basados en la eficiencia, la responsabilidad ambiental y la colaboración.