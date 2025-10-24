El santo mes de octubre para los venezolanos en A Coruña

La comunidad venezolana de A Coruña estuvo representada en la canonización en Roma

Saben un rato largo los coruñeses de emigrar y de pasear por el mundo el concepto de morriña y la desazón por sentirse lejos de su tierra. Por eso, y teniendo en cuenta que prácticamente en cada familia existe todavía un vínculo con la diáspora, es fácil imaginarse y ponerse en la situación de los venezolanos en A Coruña y lo que ha significado el espacio temporal entre los días 10 y 19 de octubre de 2025. Para muchos, los únicos felices en un oasis de frustraciones mientras media un océano entre ellos y sus raíces. Sin embargo, que la líder opositora María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz y que por primera vez dos compatriotas fueran los primeros canonizados de la historia representa una semana para la historia y la celebración que tendrá su momento clave la tarde del sábado en la iglesia de los Capuchinos.

Protesta electoral en A Coruña durante las últimas elecciones venezolanas Quintana

Migdalia Martínez Rojas es la encargada de dar forma al momento de felicidad permanente (por fin) que viven los venezolanos de A Coruña. Presidenta de Hevega (Hermandad Venezolana de A Coruña), está más acostumbrada a salir a la calle para protestar que para celebrar. Y esto último es precisamente lo que lleva haciendo desde aquel 10 de octubre. “Lo de María Corina Machado lo vivimos con mucha satisfacción, porque representa a todo un movimiento por la lucha democrática, así como a miles de de presos políticos”, subraya. “Es un reconocimiento a la fortaleza y espíritu del venezolano. Por eso es que trabajamos por la libertad de los pueblos, la democracia y los derechos humano. No es solamente la imagen de una mujer trabajadora, sino de las madres que siguen dentro del país luchando contra un régimen. Para nosotros fue una sorpresa, ciertamente nos despertamos con alegría, con sorpresa y muchísima satisfacción”, añade la dirigente, que en los últimos días ha organizado diversas tertulias para ensalzar la figura de María Corina Machado. “Nada más saberse la noticia empezaron a volar los wasap, aunque queremos dejar claro que la hermandad venezolana somos una asociación sin ánimo de lucro y sin fines políticos. Nuestro objetivo es el bienestar y la integración con años de lucha”, matiza.

Misa criolla

Por otra parte, después de que tanto los venezolanos que siguen en casa como la numerosa diáspora en los cinco continentes siguieran en directo la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, A Coruña tomará el relevo este sábado (19.00 horas) con una misa criolla a la que se espera que acudan varios centenares de compatriotas.

Según la organización, se trata de “una hermosa expresión de fe que une la liturgia católica con ritmos, cantos y el alma musical de Venezuela. En ella, cada parte de la misa se interpreta con géneros como la gaita zuliana, tonada llanera, sangueo de Boburata o joropo”. Por lo tanto, la idea es que sea un momento de oración lleno de identidad y alegría.