Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Euromillones deja más de trece mil euros en A Coruña

Redacción
24/10/2025 22:55
Imagen de archivo de una administración de Loterías

A Coruña ha resultado agraciada en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes. No ha habido acertantes en las dos primeras categorías, pero sí de tercera: un total de 12 en toda Europa, de los que tres fueron en España y uno de ellos en la ciudad herculina.

En concreto, el boleto agraciado fue sellado en un punto de venta ubicado en el número 42 de la calle de La Torre. La combinación ganadora está formada por los números 7, 8, 25, 31 y 45, con las estrellas 7 y 12. El acertante del boleto adquirido en A Coruña logró adivinar los cinco números principales, pero ninguna de las dos estrellas. Se lleva en total 13.361,77 euros.

Te puede interesar

La princesa Leonor, este vierneds, durante su intervención en el Teatro Campoamor de Oviedo

La princesa Leonor apuesta por la confianza en la democracia frente a la intolerancia
EFE
O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, e a Conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, este venres, na súa reunión en Santiago

Xunta e CEG esixen a gratuidade da AP-9 e reunirse con Transportes
EP
Efectivos de las BRIF este pasado verano en Carballeda de Valdeorras

El Parlamento reclama al Gobierno central una base de las BRIF para combatir el fuego
EP
El actor y director estadounidense, este pasado 23 de octubre, en la alfombra roja del AFI Fest

George Clooney, sobre Jay Kelly: “Soy afortunado de no ser infeliz como él”
EFE