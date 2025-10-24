El Euromillones deja más de trece mil euros en A Coruña

Imagen de archivo de una administración de Loterías

A Coruña ha resultado agraciada en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes. No ha habido acertantes en las dos primeras categorías, pero sí de tercera: un total de 12 en toda Europa, de los que tres fueron en España y uno de ellos en la ciudad herculina.

En concreto, el boleto agraciado fue sellado en un punto de venta ubicado en el número 42 de la calle de La Torre. La combinación ganadora está formada por los números 7, 8, 25, 31 y 45, con las estrellas 7 y 12. El acertante del boleto adquirido en A Coruña logró adivinar los cinco números principales, pero ninguna de las dos estrellas. Se lleva en total 13.361,77 euros.